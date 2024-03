× Stressfreier Reisestart: Das sind die entspanntesten Flughäfen Europas

Ein stressfreier Urlaubsbeginn legt den Grundstein für eine erholsame Auszeit. Chaotische Flughafen-Aufenthalte sorgen jedoch oft für schlechte Stimmung, noch bevor der Urlaub erst richtig gestartet hat. An manchen Flughäfen geht es aber deutlich angenehmer zu.

Lange Warteschlangen, überfüllte Terminals und Verspätungen sorgen oft für einen hektischen Reisestart. Doch es geht auch anders. Die Mietwagenexperten von „StressFreeCarRental“ haben Daten von Flughäfen in ganz Europa gesammelt und ein Ranking mit den Flughäfen erstellt, die am wenigsten Stress verursachen.

Diese Faktoren bestimmen das Ranking

© Getty Images ×

Zu den berücksichtigten Kriterien gehören Statistiken über die Gesamtzahl der Fluggäste pro Jahr, die Entfernung vom Stadtzentrum, die Parkgebühren für eine Woche, die Gesamtzahl der Restaurants sowie die User-Bewertungen auf der Website „Flight Radar“. Die Ergebnisse sorgten für einige Überraschungen. Hier kommen die stressfreisten Flughäfen Europas.

Die stressfreisten Flughäfen Europas

Platz 3: Flughafen Vilnius, Litauen

Den dritten Platz belegt der Flughafen Vilnius in Litauen. Die Gesamtzahl der Flugpassagiere 2022 betrug 3,9 Millionen. Damit geht es im Vergleich zu Wien mit 29,53 Millionen Fluggästen eher ruhig zu. Die Parkgebühren für eine Woche betragen 45,4 € und der Flughafen befindet sich nur 6,4 km vom Stadtzentrum entfernt. In insgesamt zehn Restaurants können sich die Fluggäste entspannt auf den Urlaub einstimmen.

Platz 2: Flughafen Luxemburg, Luxemburg

Auf den zweiten Platz hat es der Flughafen Luxemburg geschafft. Mit 4,1 Millionen Fluggästen werden am Flughafen Luxemburg etwas mehr Passagiere transportiert. Für eine Woche Parken zahlt man hier 91 € und kann das Stadtzentrum in 7,6 km erreichen. Reisende stehen am Flughafen Luxemburg neun Restaurants zur Verfügung.

Platz 1: Flughafen Billund, Dänemark

Über Platz 1 darf sich der Flughafen Billund in Dänemark freuen. Lediglich 3,7 Millionen Passagiere wurden hier 2022 abgefertigt. Der Preis für eine Woche Parken beträgt 62 € und der Flughafen befindet sich in direkter Nähe zum Stadtzentrum. In nur 5,6 km lässt sich die dänische Stadt Billund erreichen. Um sich die Zeit am Flughafen zu vertreiben, laden fünf Restaurants zum Verweilen ein.

Die Top 10 der stressfreisten Flughäfen Europas

Platz 4: Flughafen Menorca, Spanien

Platz 5: Flughafen Hannover, Deutschland

Platz 6: Flughafen Newcastle, Vereinigtes Königreich

Platz 7: Flughafen Korfu, Griechenland

Platz 8: Flughafen Trondheim, Norwegen

Platz 9: Flughafen Turin, Italien

Platz 10: Flughafen Cagliari Elmas, Italien