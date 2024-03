× Schlafindex: In diesen europäischen Städten schläft man am besten

Sieben bis acht Stunden pro Nacht: So viel Schlaf braucht ein gesunder Mensch im Durchschnitt. Doch Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Dass man vor allem auf dem Land besonders ungestört schlafen kann, ist klar. Doch in welcher europäischen Hauptstadt schlafen die Menschen eigentlich am besten?

Sowohl im Urlaub als auch Zuhause kann der Standort einen massiven Einfluss auf die Schlafqualität haben. Blinkende Lichter, laute Geräusche - in der Stadt gibt es viele Dinge, die unseren Schlaf negativ beeinträchtigen können. In Europa sorgen vor allem Lichtverschmutzung, Sonnenlicht, Lärmbelästigung und ein niedriges Niveau an optimalem Schlaf dafür, dass manche Städte weniger gut zum Schlafen geeignet sind als andere. Der britische Schlafzimmermöbel-Hersteller "Online Bedrooms" hat in einem Ranking die besten europäischen Städte zum Schlafen ermittelt – der Sieger könnte tatsächlich überraschen. In Berlin schläft es sich am besten © Getty Images × Lesen Sie auch Zum Weltschlaftag: Die größten Schlafmythen im Check Der internationale Tag des Schlafens findet dieses Jahr am 15. März statt.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Berlin die beste europäische Stadt zum Schlafen ist. Sehr überraschend ist, dass in der deutschen Hauptstadt die nächtliche Lärmbelästigung durch Autos besonders gering ist. Die Sonne ist in Berlin an fast 80% der Tage mit Wolken verdeckt, wodurch ein optimaler Schlaf gewährleistet wird. In Rom schläft es sich am schlechtesten © Getty Images × Auf der anderen Seite schneidet Rom als schlechteste europäische Hauptstadt zum Schlafen ab. Hier ist sowohl die Lichtverschmutzung als auch die Lärmbelästigung in der Nacht besonders hoch. Der europäische Schlafindex Berlin, Deutschland Prag, Tschechien London, England Budapest, Ungarn Warschau, Polen Oslo, Norwegen Dublin, Irland Zagreb, Kroatien Paris, Frankreich Madrid, Spanien Bukarest, Rumänien Rom, Italien