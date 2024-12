× Unerwartete Geheimzutat macht Weihnachtskekse besonders fluffig

Kalorien-Ranking: So viel Kalorien haben Weihnachtskekse Weihnachtskekse sehen unschuldig aus, aber die kleinen Dinger haben es in sich. Ein paar Vanillekipferl, 3 Linzer Augen, hier und da noch Marzipankartoffeln – da kommt einiges an Kalorien zusammen. Verzichten sollte man deshalb nicht. Es reicht schon, auf die Menge zu achten.