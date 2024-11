× Wissenschaftlich bewiesen: Das sind die 10 schönsten Weihnachtsfilme

Stromfresser: So sparen Sie bei der Weihnachtsbeleuchtung viel Geld In der Weihnachtszeit erstrahlen Fenster, Balkone und Gärten in festlichem Lichterglanz. Ein Anblick, der die Herzen wärmt, aber auch die Stromrechnung in die Höhe treiben kann. Doch mit ein paar Tricks können Sie bei der festlichen Beleuchtung viel Geld sparen.