× Clevere Tricks: Wie Sie Adventkranz und Christbaum länger frisch halten

Der erste Adventsonntag steht vor der Tür und für viele gehört ein Adventkranz in der Weihnachtszeit einfach dazu. Auch der Christbaum darf in keinem festlich geschmückten Zuhause fehlen. Doch die grünen Schmuckstücke trocknen schnell aus. Mit einfachen Tricks lässt sich das zum Glück verhindern.

Adventkränze und Christbäume gehören zu den schönsten Traditionen der Weihnachtszeit. Viele bevorzugen Varianten aus echter Tanne, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch einen herrlichen Duft verströmen. Leider verlieren natürliche Zweige mit der Zeit ihre frische grüne Farbe, trocknen aus und beginnen zu nadeln. Bis Weihnachten können Kranz und Baum ganz schön in Mitleidenschaft gezogen werden. Damit Sie bis zum großen Fest und darüber hinaus Freude daran haben, sollten Sie folgende Tipps beachten.



Auf die richtige Basis achten

Der Grundstein für einen langlebigen Adventkranz wird schon beim Kauf gelegt. Wählen Sie am besten Kränze, die auf einen Strohkranz gebunden wurden, da das Stroh Feuchtigkeit aufnehmen und an die Zweige weitergeben kann.

Die richtige Tanne wählen

Eine einfache Methode, um Adventskranz und Christbaum länger frisch zu halten, ist die Wahl der richtigen Tanne. Am besten sind robuste Zweige von der Nordmann- oder Edeltanne. Die Nadeln sollten zudem fest sitzen und kräftig grün sein. Oft lohnt es sich, einen Kranz direkt vom Floristen oder aus einer lokalen Gärtnerei zu beziehen, da diese meist frisch gefertigt sind.

Beim Christbaum sollten Sie beim Kauf auf die Schnittkante achten. Eine dunkle Schnittkante spricht eher dafür, dass der Baum schon ein wenig länger im Verkaufsstand auf einen Käufer wartet.

Der richtige Standort macht den Unterschied

Ein kühler, schattiger Platz ist der Schlüssel zur Langlebigkeit Ihres Adventkranzes. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörpernähe oder warme Räume. Ideal ist eine Temperatur von 16 bis 20 Grad. Wer die Möglichkeit hat, kann den Kranz nachts sogar nach draußen oder in einen unbeheizten Raum stellen – das tut den Tannenzweigen besonders gut.

Nach dem Kauf sollte der Christbaum nicht direkt ins Wohnzimmer gebracht werden. Lagern Sie ihn zunächst an einem wind- und sonnengeschützten Ort, idealerweise im Freien oder in einem kühlen, gut belüfteten Raum. So kann sich der Baum langsam an die Temperaturveränderungen gewöhnen, was seine Frische und Haltbarkeit deutlich verlängert.

Mit Wasser versorgen

Sowohl Adventkranz als auch Christbaum benötigen ausreichend Feuchtigkeit. Besprühen Sie den Kranz regelmäßig mit Wasser, das verhindert das Austrocknen zwar nicht, verlangsamt es aber. Für den Christbaum sollten Sie einen Baumständer mit Wasserreservoir verwenden und diesen täglich nachfüllen. Ein ausgewachsener Baum kann übrigens bis zu zwei Liter Wasser am Tag aufnehmen!

Kein Haarspray verwenden!

Immer wieder wird online der Tipp verbreitet, den Adventkranz mit Haarspray zu besprühen, um ihn länger frisch zu halten. Doch davon ist dringend abzuraten! Haarspray enthält leicht entzündliche Substanzen, die in Kombination mit brennenden Kerzen eine erhebliche Brandgefahr darstellen. Außerdem erzielt Haarspray den gegenteiligen Effekt: Es trocknet die Tannenzweige aus, wodurch der Kranz schneller nadelt und an Frische verliert. Verzichten Sie auf solche Experimente und setzen Sie stattdessen auf die oben genannten Frischhaltetipps.