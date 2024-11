× Expertin verrät: Die wichtigsten Deko-Trends für den Advent

Es weihnachtet sehr: Wir verraten die schönsten Advent-Trends und X-Mas-Deko-Tipps.

Die schönste Zeit des Jahres will zelebriert werden – STARKL Stadtsalon-Chefin und Deko-Profi Theresia Starkl präsentiert die Advent-Trends und verrät uns ihre Deko-Tipps für stilvollen Christmas-Spirit.

Trend #1: Kreative Adventkränze

© Starkl Stadtsalon ×

Naturschönheit: Der Adventkranz wird immer mehr zum kreativen Herzstück der Weihnachtsdekoration. In Österreich ist der Hype rund um individuelle Adventkränze in den letzten Jahren enorm gestiegen. Klassische Tannenzweige werden oft von anderen natürlichen Elementen wie Eichenblättern, Eukalyptus oder Trockenblumen ergänzt. Ein besonders moderner Akzent sind lebende Pflanzen wie Sukkulenten oder Echeverien, die den Adventkranz lebendig und abwechslungsreich gestalten. Die Kombination aus unterschiedlichen Grüntönen und Texturen sorgt für einen aufregenden Look, und der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt – denn zu Grün passt dann auch wirklich jede andere Farbe am Kranz. Ein solcher Adventkranz wird nicht nur zum Hingucker, sondern verleiht dem Raum eine stimmungsvolle Atmosphäre für die gesamte Adventzeit.

Trend #2: Traditionell in Rot, Weiß & Grün

© Starkl Stadtsalon ×

Alle jahre wieder: Der klassische Farb-Mix aus Rot, Weiß und Grün bleibt auch dieses Jahr eine beliebte Wahl für alle, die eine traditionelle Weihnachtsstimmung lieben. Diese zeitlose Kombination ist fest in der Weihnachtskultur verankert und bringt Gemütlichkeit und Freude in jeden Raum. Deko-Elemente wie Zuckerstangen, Holzornamente und

Tannenzweige schaffen eine Atmosphäre, die an Kindheitserinnerungen und gemütliche Familienfeste erinnert. Der traditionelle Christbaum oder Adventkranz in Rot, Weiß und Grün bleibt ein Evergreen, der Generationen verbindet.

Trend #3: Crazy Trees - Individuelle & bunte Baumgestaltung

© Starkl Stadtsalon ×

Mit sinn für Humor: Ein weiterer Trend, der immer mehr Anhänger findet, sind die „Crazy Trees“. Hier steht die Individualität im Vordergrund: ungewöhnlicher, bunter Christbaumschmuck und Einzelstücke, die Geschichten erzählen oder einfach nur witzig sind, machen den Baum zu einem persönlichen Kunstwerk. Viele Kunden wählen Ornamente, die ihre Interessen, Hobbys oder besondere Erlebnisse widerspiegeln, und schaffen so einen Weihnachtsbaum, der bei jedem Betrachten neue Geschichten und Highlights offenbart. Dieser Ansatz lädt dazu ein, den Baum genau zu betrachten und immer wieder neue Schmuck-Details zu entdecken.

Trend #4: Glas-Ornamente - Back to the 90‘s

© Starkl Stadtsalon ×

Transparenz: 2024 kehren funkelnde Glas-Ornamente an die Weihnachtsbäume zurück, inspiriert von den Festen der 90er Jahre. Diese nostalgischen Stücke mit glänzenden und irisierenden Oberflächen reflektieren das Kerzen- und Lichterkettenlicht und verleihen jedem Raum eine magische, nostalgische Stimmung. Besonders beliebt sind klassische Formen wie Kugeln, Tropfen und Zapfen aus klarem oder leicht getöntem Glas, die an Seifenblasen und Eiskristalle erinnern.