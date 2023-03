Diese Spritze soll das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall um 58 % senken

Eine Studie ergab, dass eine einzige Injektion von Stammzellen direkt in ein entzündetes Herz Herz Herzinfarkt und Schlaganfall um 58 Prozent reduzieren kann.

Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass eine einmalige Verabreichung von adulten Stammzellen aus dem Knochenmark in ein entzündetes Herz das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls um 58 % senken kann!

Die Studie, die bisher größte klinische Studie zur Zelltherapie bei Patienten mit Herzinsuffizienz, ergab, dass die Herzen über einen Zeitraum von drei Jahren stärker wurden. Die Therapie, bei der Stammzellen mit entzündungshemmenden Eigenschaften in das Herz injiziert werden, könnte die Ergebnisse für Patienten mit Herzinsuffizienz verbessern, da eine erhöhte Entzündung ein Hauptmerkmal der chronischen Herzinsuffizienz ist.

An der Studie, die im Journal of the American College of Cardiology veröffentlicht wurde, nahmen 565 Patienten mit Herzinsuffizienz im Alter von 18 bis 80 Jahren aus 51 Einrichtungen teil. Der Hälfte der Patienten wurden mesenchymale Vorläuferzellen, die entzündungshemmende Eigenschaften haben, über einen Katheter direkt ins Herz injiziert.

"Wir haben diese Patienten drei Jahre lang beobachtet - und festgestellt, dass ihre Herzen stärker wurden. Wir stellten eine sehr signifikante Verringerung von Herzinfarkten und Schlaganfällen fest, insbesondere bei den Patienten, bei denen wir in ihrem Blut gemessen hatten, dass sie mehr Entzündungen aufwiesen", sagte der Hauptautor Emerson Perin, MD, PhD, medizinischer Direktor am Texas Heart Institute in Houston, gegenüber CNN.