× Bitte nicht schenken: Die schlimmsten Weihnachtsgeschenke 2024

Weihnachten steht schneller vor der Tür, als man denkt. Wer sich den typischen Last-Minute-Stress ersparen möchte, sollte sich schon jetzt über die Geschenke Gedanken machen. Um sich Enttäuschungen zu ersparen, verraten wir, welche Präsente Sie lieber nicht unter den Baum legen sollten.

Die perfekten Geschenke für seine Liebsten zu finden, kann eine echte Herausforderung sein. Während liebevoll ausgewählte Präsente das Herz erwärmen, gibt es auch Geschenke, die bestenfalls ein gequältes Lächeln oder peinliches Schweigen hervorrufen. Damit Sie dieses Jahr nicht in die Schenker-Falle tappen, verraten wir, welche Weihnachtsgeschenke 2024 garantiert auf keiner Wunschliste stehen.

Die schlimmsten Geschenke zu Weihnachten

Fitnessgeräte

Auch wenn der Gedanke dahinter eine gute Absicht zeigt, sind Fitnessgeräte als Weihnachtsgeschenk meistens unangemessen. Denn stellen Sie sich vor, Sie öffnen voller Vorfreude ein Geschenk – und finden ein Fitnessband oder eine Hantel. Herzlichen Glückwunsch, jemand glaubt offenbar, Sie müssten mehr für Ihren Körper tun! Selbst wenn das Geschenk gut gemeint ist, bleibt es eine Gratwanderung. Körperliche Fitness ist Privatsache, und ein Fitnessgerät als Geschenk kann schnell beleidigend oder bevormundend wirken.

Socken und Unterwäsche

Sie mögen Klassiker sein, doch Klassiker sind nicht immer willkommen. Socken, egal wie bunt und kreativ, lassen selten Begeisterung aufkommen – und Unterwäsche ist gleich doppelt unangenehm. Vor allem, wenn sie nicht in die richtige Größe passt oder schlichtweg zeigt, dass der Schenker kaum nachgedacht hat. Lassen Sie diese Basics lieber den Alltag bestreiten, aber nicht das Weihnachtsfest dominieren.

Billige Parfum-Sets

Ja, Drogerie-Regale sind voll mit vermeintlich „luxuriösen“ Parfum-Sets, aber seien wir ehrlich: Ein Duft, der in Massen produziert und rabattiert wird, ist selten eine Duft-Offenbarung. Solche Sets wirken unpersönlich und wenig wertschätzend. Oft erinnert der Geruch eher an den Toiletten-Erfrischer als an feine Duftnoten – ein Geschenk, das oft in den Tiefen des Badezimmerschranks endet.

Unpersönliche Gutscheine

Es gibt Gutscheine, die sinnvoll und schön sind – und dann gibt es jene, die nach "ich hatte keine Ahnung, was ich schenken soll" schreien. Ein Gutschein für den Supermarkt oder das nächste Tankstellen-Franchise löst selten Begeisterung aus. Persönliche Erlebnisse oder ein gezielt ausgewählter Gutschein sind dagegen wesentlich besser geeignet, um echte Freude zu schenken.

Unerwünschte Haushaltsgeräte

Nichts signalisiert mehr "Arbeit" als ein schick verpackter Staubsauger, Bügeleisen oder Mixer. Selbst wenn der neue Thermomix oder der Staubsaugerroboter objektiv betrachtet praktisch sein mag, ist ein Haushaltsgerät selten das, was sich jemand unter dem Weihnachtsbaum wünscht. Weihnachten sollte mit Freude, Entspannung und persönlicher Wertschätzung gefüllt sein – und weniger mit der Erinnerung an die nächste Hausarbeitssession.

Seltsame Dekoartikel

Es gibt wohl kaum etwas Heikleres als Geschmack in Sachen Dekoration. Während Sie den kitschigen Keramik-Elch oder das grüne Neon-Kaktus-Licht für witzig halten, mag es für andere ein Stil-Verbrechen sein. Deko-Geschenke können schnell nach hinten losgehen – besonders, wenn sie am Wohnstil des Beschenkten komplett vorbeigehen oder eher an Ramsch als an Stil erinnern.