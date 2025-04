× Nicht Zucker! Das sollten Sie stattdessen auf Erdbeeren geben

Endlich hat unsere liebste rote Beere wieder Saison! Aber wussten Sie, dass eine überraschende Zutat ihr Aroma noch intensiver zur Geltung bringt? Warum Sie besser auf Zucker verzichten – und stattdessen zu einem raffinierten Topping greifen sollten, erfahren Sie hier.

Ob mit Schlagobers, Schokosauce oder klassisch mit Zucker – Erdbeeren gehören einfach zum Frühling und Sommer dazu. Sie schmecken auf Kuchen, im Eis oder pur direkt vom Feld. Und wer es gerne süßer mag, greift meist automatisch zum Zuckerstreuer.

Doch statt Zucker sollten Sie das nächste Mal zu Salz greifen! Klingt im ersten Moment ungewöhnlich – doch genau das bringt das volle Aroma der roten Beeren so richtig zur Geltung.

© Getty Images ×

Warum Salz den Erdbeergeschmack intensiviert

Salz verstärkt den natürlichen Fruchtgeschmack und sorgt dafür, dass die Süße der Erdbeere noch deutlicher wahrgenommen wird. Der Hintergrund: Neben den bekannten Süß-Rezeptoren gibt es auf unserer Zunge weitere Geschmackssensoren. Laut Forschenden des Monell Chemical Senses Center und der University of Utah wird ein spezieller Glukose-Transporter in den Geschmackszellen nur dann aktiv, wenn Natrium – also Salz – im Spiel ist. Dadurch wird Zucker gezielter wahrgenommen.

Kurz gesagt: Eine Prise Salz aktiviert diese Sensoren und hebt die natürliche Süße der Früchte hervor – ohne dass die Beeren salzig schmecken. Im Gegenteil: Sie wirken sogar noch fruchtiger.

Nicht nur für Erdbeeren geeignet

Dieser Trick funktioniert übrigens nicht nur mit Erdbeeren. Auch Wassermelone, Himbeeren oder sogar Mango profitieren von einer Prise Salz. Und das Beste: Sie sparen sich zusätzlichen Zucker, schonen Ihre Zähne und sparen ganz nebenbei auch Kalorien.

Natürlich gilt wie immer: Weniger ist mehr. Eine kleine Prise genügt völlig – und sorgt für ein überraschendes Geschmackserlebnis.