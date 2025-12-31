Jänner 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im Jänner auf Ihr Sternzeichen zukommt.
Der Jänner 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahren Sie, was der der erste Monat des neuen Jahres für Sie bereithält und wie Sie die astrologischen Strömungen optimal nutzen können. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.
Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das Jänner-Monatshoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Alles zu seiner Zeit! Gedulden Sie sich bis zum 18.1., dann ist die Verunsicherung der ersten Wochen schnell wieder vergessen. Es wird wieder leichter und lustiger.
- Gesundheit: Ein etwas mühsamer und anstrengender Start bis 23.1. Ein erster Hinweis darauf, dass Sie sich unter den künftigen saturnischen Prüfungen nicht verausgaben sollten.
- Beruf: Gehen Sie es in Ruhe und sehr überlegt an! Sondieren Sie erst mal die Prioritäten, organisieren Sie sich effizient und bringen Sie administrativ Notwendiges in Ordnung!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Packen Sie Ihr Liebesglück bis 17.1. am Schopf! Singles werden da bestimmt fündig, Gebundene sollten sich Zeit nehmen, um beglückende Tage mit dem Partner zu genießen.
- Gesundheit: Sie legen nicht nur enorm energiegeladen und entschlossen los, Sie sind auch mental und intellektuell bis 20.1. einsame Spitze. Verausgaben Sie sich nur nicht zu sehr!
- Beruf: Mars, Merkur und Venus sind Ihnen drei Wochen lang äußerst gewogen. Ein perfekter Zeitpunkt, um mit Ihren beruflichen oder geschäftlichen Ambitionen durchzustarten.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Dieser letzte Monat unter der Kuratel Saturns gibt Ihnen Gelegenheit, vernünftig Bilanz zu ziehen und endlich wieder Ordnung in Ihren Liebeshaushalt zu bringen.
- Gesundheit: Je besser organisiert Sie ins neue Jahr starten, desto wohler werden Sie sich fühlen. Ein sehr guter Monat auch, um die Gesundheitsvorsätze für das neue Jahr zu realisieren.
- Beruf: Gute und effiziente Organisation ist jetzt am wichtigsten. Nutzen Sie diesen Monat, um Altes in Ruhe abzuschließen und eine solide Basis für neue Perspektiven zu schaffen.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Dass es in Sachen Liebe kein einfaches Jahr wird, könnte sich schon unter der Venus-Opposition bis 17.1. zeigen. Da sind Geduld und Vernunft gefordert. Also cool bleiben!
- Gesundheit: Die ersten drei Wochen könnten sehr herausfordernd werden. Nehmen Sie den Fuß vom Gas, gehen Sie keinerlei Risiko ein und gönnen Sie sich so viel Ruhe wie möglich!
- Beruf: Es lässt sich nichts erzwingen. Bewahren Sie Ruhe und hören Sie auf die Stimme der Vernunft! Es lohnt sich, länger nachzudenken und erst einmal Ordnung zu schaffen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Sich vernünftig und verantwortungsbewusst zu zeigen, kommt unter der strengen Steinbock-Venus bis 17.1. am besten an. Es wäre klug, sich in dieser Hinsicht zu bewähren.
- Gesundheit: Ein guter Monat, um sich in jeder Hinsicht etwas einzuschränken und damit mehr für die Gesundheit zu tun. Kondition und Fitness sind für die nächsten Wochen wichtig.
- Beruf: Sie dürfen sich ruhig noch etwas mehr Zeit lassen, um erst mal in Ruhe zu planen. Konzentrieren Sie sich auf Naheliegendes und auf einfache, praktische Aufgaben.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Dass die massiv störende Saturn-Opposition so gut wie überstanden ist, zeigt sich bereits im Liebeshoch, mit dem Sie Mars und Venus zumindest bis zum 17.1. beschenken.
- Gesundheit: Sie spüren gleich, das die blockierende Saturn-Opposition ausklingt und starten dementsprechend mit enormer Energie und hervorragender Konzentration ins neue Jahr.
- Beruf: Saturn ist schon im Rückzug begriffen, Mars, Venus und Merkur sind Ihre Verbündeten: Der ideale Zeitpunkt, um sich für neue berufliche Ziele startklar zu machen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Das neue Jahr könnte Ihre Gefühle und Ihre Beziehungen auf eine harte Probe stellen. Das zeigt sich schon bis 17.1. Gehen Sie geduldig und betont vernünftig damit um!
- Gesundheit: Gönnen Sie sich bis 23.1. die Ruhe, die Sie brauchen, schonen Sie sich und meiden Sie große Anstrengungen und gesundheitliche Risiken! Ab 24.1. wird alles wieder gut.
- Beruf: Gehen Sie es entspannt an, statt sich über Hindernisse und Widerstände zu ärgern. Ab 21.1. geht es beruflich oder geschäftlich und vor allem auch finanziell aufwärts.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Gut, wenn Sie klar sehen, die nicht zu überhörende Stimme der Vernunft bewusst wahrnehmen und sich einfach an einer zuverlässigen, soliden Zuneigung erfreuen können.
- Gesundheit: Starten Sie gesundheitsbewusst ins neue Jahr! Es ist ein hervorragender Monat, um schädliche Angewohnheiten deutlich zu reduzieren oder vielleicht auch ganz abzulegen.
- Beruf: Straffe Organisation ist schon die halbe Miete. Gut, wenn Sie bisher Erreichtes ordentlich absichern und für künftige Vorhaben erst mal ein solides Fundament schaffen.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Bändigen Sie mal Ihr Temperament und punkten Sie ausnahmsweise mit einer betont vernünftigen und seriösen Haltung! Ab dem 18.1. wird es ohnehin wieder viel lustiger.
- Gesundheit: Immer schön langsam mit den jungen Pferden! Starten Sie betont ruhig und gelassen ins neue Jahr und nehmen Sie sich auch Zeit, Ihre Lebensweise in Ruhe zu überdenken.
- Beruf: Mäßigen Sie mal Ihr Tempo, räumen Sie auf und widmen Sie sich vernünftiger Reorganisation! Ein guter Monat auch, um versäumte Administration nachzuholen.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Das Jahr beginnt vielversprechend. Venus und Mars in Ihrem Zeichen kündigen zumindest bis 17.1. ein absolutes Liebeshoch an. Ideal, um das Miteinander zu festigen.
- Gesundheit: Mars, Venus und Merkur stehen in Ihrem Zeichen. Sie verfügen daher über sehr viel Energie, bekommen starke positive Resonanz und sind auch mental sehr gut in Form.
- Beruf: Freuen Sie sich auf einen tollen Start ins neue Jahr: Mars, Merkur und Venus sind Ihre Verbündeten und zeigen einen Erfolgslauf an, der mindestens bis zum 20.1. anhält.
Wassermann (21. Januar – 19. Februar)
- Liebe: Legen Sie ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit an den Tag und punkten Sie mal mit Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit! Ab dem 18.1. gibt’s wieder mehr Spaß.
- Gesundheit: Haben Sie gesundheitlich etwas anstehen lassen? Dann bringen Sie das jetzt in Ordnung. Organisieren Sie sich auch gut, damit Sie ab dem 24.1. durchstarten können!
- Beruf: Schaffen Sie erst mal Ordnung in Ihrem Ideenhaushalt und an Ihrem Arbeitsplatz, um einen besseren Überblick zu gewinnen, und holen Sie administrative Versäumnisse nach!
Fische (20. Februar – 20. März)
- Liebe: Sie dürfen schon durchatmen. Die schweren saturnischen Prüfungen sind so gut wie überstanden. Ruhe und Sicherheit kehren wieder ein. Und ab 18.1. auch genügend Spaß.
- Gesundheit: Sie haben es fast schon geschafft: Demnächst sind Sie von Saturn endgültig befreit. Kurieren Sie Ihre letzten Wehwehchen aus und machen Sie sich in Ruhe startklar!
- Beruf: Wahrscheinlich spüren Sie schon, dass endlich wieder mehr Ruhe und Sicherheit einkehren. Bleiben Sie bei einer realistischen Haltung! Bodenhaftung ist am wichtigsten.
Neuer Monat, neue Möglichkeiten!