Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Man darf sich ein vernünftiges Miteinander auch geduldig erarbeiten.

Beruf: Wirtschaftlich denken! Ökonomische Disziplin ist der beste Ratgeber.

Fitness: Halten Sie mal inne und nehmen Sie sich mehr Zeit zum Genießen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie ein wenig zugänglicher und freuen Sie sich über Zuwendung!

Beruf: Gut, wenn Sie Ihre Kompetenz einbringen, seien Sie aber diplomatisch!

Fitness: Produktives Miteinander tut Ihrem Selbstwert und der Lebensfreude gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Geben Sie sich heute betont vernünftig! Das macht bestimmt Eindruck.

Beruf: Denken Sie nachhaltiger! Es ist wichtig, auf Nummer sicher zu gehen.

Fitness: Gehen Sie heute viel ruhiger, langsamer und geduldiger an alles heran.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wenn Sie Grenzen respektieren, kann sich die Liebe besser entfalten.

Beruf: Ein guter Tag, um sich finanziellen und budgetären Fragen zu widmen.

Fitness: Nehmen Sie sich auch Zeit, um sich zu pflegen und sich zu entspannen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Legen Sie ein Nachdenkpause ein, prüfen Sie Ihre Gefühle vernünftig!

Beruf: Diskussionen um wirtschaftliche Fragen? Planen Sie etwas sparsamer!

Fitness: Gehen Sie mit Ihren Kräften etwas sorgsamer um! Tempo lieber drosseln!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus, um das Miteinander zu verbessern!

Beruf: Wirtschaftlich zu denken ist wichtig. Seien Sie trotzdem flexibler!

Fitness: Sie sind motiviert, Sie sollten sich aber auch wieder mal belohnen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sich selbst vernünftige Grenzen zu setzen, erspart Stress mit anderen.

Beruf: Finanzielle Bereinigungen stehen jetzt an. Rechnen Sie genau nach!

Fitness: Bezähmen Sie Ihren Ehrgeiz und Ihre Unruhe! Lieber etwas langsamer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Eine Übung in Geduld. Liebe braucht keine Kontrolle, sondern Respekt.

Beruf: Konstruktiv kooperieren! Keine Rechthaberei, nehmen Sie Anregungen an!

Fitness: Cool bleiben, auch wenn es Ihnen schwerfällt! Disziplin lohnt sich.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute hütet man seine Grenzen strenger. Das sollten Sie respektieren.

Beruf: Wirtschaftliche Fragen haben Priorität! Sorgfältige Klärung steht an.

Fitness: Nehmen Sie sich für alles mehr Zeit, auch für die Anliegen anderer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nutzen Sie heute die Chance, Differenzen verständnisvoll beizulegen!

Beruf: Wirken Sie konstruktiv mit und bringen Sie sich behutsam ordnend ein!

Fitness: Kulinarische Genüsse können heute sicher zu besserer Laune beitragen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie mit Gefühlen anderer viel achtsamer um! Mehr Respektabstand!

Beruf: Einwände könnten berechtigt sein. Überdenken Sie finanzielle Aspekte!

Fitness: Legen Sie eine Atempause ein! Entspannung ist heute besonders wichtig!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sehnen Sie sich nach Sicherheit? Die lässt sich mit Geduld gewinnen.

Beruf: Wirtschaftliche Argumente haben jetzt Vorrang. Sehr genau kalkulieren!

Fitness: Tun Sie mehr für Ihr Wohlbefinden! Guter Tag für einen Saunabesuch.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.