Die drei Länder mit der höchsten Lebensqualität weltweit sind...

Eine neue Analyse für das Jahr 2026 hat jetzt die lebenswertesten Länder der Welt gekürt. Ob Design, Lebensqualität oder das pure Glück: Wir verraten Ihnen, welches Land das Ranking anführt und auf welchem Platz Österreich landet.

Wir Österreicher wissen es längst: Unsere Hauptstadt zählt zu den lebenswertesten Orten der Welt. Jahr für Jahr thront Wien an der Spitze der globalen Rankings. Doch wer gewinnt das Rennen, wenn man nicht nur die Stadt, sondern das ganze Land betrachtet? Ein neuer Report für 2026 enthüllt: Die drei Weltmeister in Sachen Lebensqualität liegen alle in Europa.

Für das Jahr 2026 haben Experten von U.S. News & World Report und Global Citizen Solutions die Weltkarte neu gezeichnet. Sie haben Daten analysiert, Umfragen unter 17.000 Menschen ausgewertet und dabei Faktoren wie Design, soziales Engagement und wirtschaftliche Stärke unter die Lupe genommen.

Die Top-10 lebenswertesten Länder der Welt

Dänemark Schweden Schweiz Norwegen Kanada Finnland Deutschland Australien Niederlande Neuseeland

Dänemark ist das lebenswerteste Land der Welt

Dänemark hat sich den Thron als bestes Land der Welt für 2026 gesichert. Die Dänen sind Weltmeister in Sachen soziale Gleichheit. Hier gibt es keine Schere zwischen Arm und Reich, sondern ein staatliches Auffangnetz, das weltweit seinesgleichen sucht. Wer „Hygge“ (Gemütlichkeit) und Sicherheit will, muss hierher.

Schweden folgt auf Platz zwei

Schweden gilt als das Land der perfekten Work-Life-Balance. In Schweden wird nicht für die Arbeit gelebt, sondern gearbeitet, um zu leben. Mit einer unschlagbaren Elternzeit und flachen Hierarchien ist es der Traum für jede Familie.

Die Schweiz landet auf Platz drei

Die Eidgenossen überzeugen durch eine unschlagbare Kombination aus politischer Stabilität, wirtschaftlicher Stärke und einem extrem hohen ästhetischen Anspruch.

Österreich auf Platz zwölf

Österreich verfehlt die Top-10 nur knapp.

Österreich verfehlt die Top-10 nur knapp. Während wir bei Lebensqualität, Kultur und Sicherheit massiv punkten, hinken wir in Bereichen wie der Digitalisierung, der Förderung von Start-ups und der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit hinterher. Länder wie Norwegen oder Deutschland haben uns hier 2026 den Rang abgelaufen. Trotz kleinerer Herausforderungen bleibt Österreich ein Land voller Lebensqualität, kultureller Schätze und historischer Bedeutung und zählt auch 2026 zu den lebenswertesten Ländern der Welt.