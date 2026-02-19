Privatinsel geschenkt! Schweden verlost einsame Inseln

Baden, wo noch nie jemand war, und die absolute Stille genießen: Schweden macht den Traum von der eigenen Insel wahr. Bei einer spektakulären Verlosung werden jetzt fünf Privatinseln für ein ganzes Jahr „verschenkt“ - Superreiche sind ausgeschlossen.

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt? Den ganzen Tag am eigenen Strand in der Sonne liegen, zwischendurch ins kristallklare Wasser hüpfen und abends am knisternden Lagerfeuer den Sternenhimmel beobachten. Was normalerweise nur Hollywood-Stars oder Multimillionären vorbehalten ist, wird jetzt für Normalsterbliche Realität. Schweden, das Land mit den meisten Inseln weltweit (über 267.000!), startet eine Kampagne, die für ordentlich Wirbel sorgt.

„Deine schwedische Insel“: Luxus ohne 5-Sterne-Schnickschnack

Unter dem Titel „Deine schwedische Insel“ hat die schwedische Tourismusbehörde eine Kampagne ins Leben gerufen, die Sehnsüchte weckt. In den Werbeclips flüstert eine Stimme: „Baden, wo noch nie jemand gebadet hat - der ultimative Luxus.“ Doch Vorsicht: Wer hier goldenen Wasserhähne erwartet, ist falsch. „Wir möchten die Menschen einladen, die vielleicht authentischste Form von Luxus zu genießen: die Ruhe und Stille der Natur auf der eigenen Insel“, erklärt Susanne Andersson, Geschäftsführerin von Visit Sweden.

Die Teilnahme: Milliardäre sind streng verboten!

Die Hürden für das Insel-Glück sind überraschend niedrig, doch eine Regel ist knallhart: Milliardäre sind von der Teilnahme ausgeschlossen! Wer nicht zu den Superreichen gehört und über 18 Jahre alt ist, kann sein Glück versuchen.

So sichern Sie sich Ihre Insel:

Video drehen: Erstellen Sie ein einminütiges Video im Hochformat.

Begründung: Erklären Sie, warum ausgerechnet Sie der perfekte Insel-Adopteur sind.

Deadline: Das Formular muss bis zum 17. April eingereicht werden.

Extra-Chance: Posten Sie Ihr Video auf Social Media mit dem Hashtag #YourSwedishIsland.

Das sind die fünf Gewinner-Inseln

Die Namen der Inseln klingen bereits nach Abenteuer: Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen und Marsten. Während einige karge Felsen im Meer sind, bieten andere kleine Wäldchen und Sträucher. Die Gewinner erhalten zwar kein Eigentumsrecht, aber ein offizielles Zertifikat für die exklusive Nutzung für ein ganzes Jahr.

Obendrauf gibt es einen Reisegutschein im Wert von 1.800 Euro. Den werden die Glücklichen auch brauchen: Der Transfer zu den unberührten Eilanden ist nämlich nicht inklusive. Die Jury verkündet die Sieger bereits im Mai, der Sommer auf der eigenen Insel kann also kommen!