Flucht vor dem Touristen-Ansturm: Diese 10 Länder in Europa sind NOCH ruhig

Wenig Menschen, kurze Warteschlangen und echte Entspannung: Eine neue Eurostat-Auswertung zeigt, in welchen europäischen Ländern 2024 besonders wenige Tourist:innen übernachtet haben.

Der diesjährige Urlaub ist wahrscheinlich noch in Planung und wenn Sie diesmal wirklich weg wollen von Selfie-Spots, Warteschlangen und überfüllten Altstädten, dann lohnt sich ein Blick auf eine neue Auswertung von Eurostat. Die Analyse zeigt, in welchen europäischen Ländern Touristinnen und Touristen im Jahr 2024 (neuere Daten für 2025 gibt es noch nicht) besonders wenige Nächte verbracht haben. Kurz gesagt: Hier kommen zehn Reiseziele, die bislang weitgehend vom Massentourismus verschont geblieben sind.

Platz 10: Serbien

Serbien schließt die Top Ten mit 12,66 Millionen touristischen Übernachtungen im Jahr 2024 ab. Auch wenn die Zahlen langsam steigen, zählt das Land weiterhin zu den ruhigeren Reisezielen Europas. Vor allem Städte wie Belgrad werden zwar beliebter, von klassischen Touristenmassen ist man aber noch weit entfernt.

© Getty Images

Platz 9: Malta

Mit 11,32 Millionen Nächten landet Malta auf Platz neun. Das klingt für den kleinen Inselstaat, gerade einmal 316 Quadratkilometer groß, zunächst viel. Im Vergleich zu anderen mediterranen Hotspots bleibt Malta laut Eurostat aber weiterhin eines der weniger besuchten Länder Europas.

© Getty Images

Platz 8: Litauen

Litauen erreicht mit 8,64 Millionen Übernachtungen Rang acht. Besonders die Hauptstadt Vilnius begeistert mit barocker Architektur und einer lebendigen Kulturszene, bleibt dabei aber deutlich entspannter als viele andere europäische Kulturhauptstädte.

© Getty Images

Platz 7: Albanien

Albanien liegt mit 7,44 Millionen Nächten auf Platz sieben. Das Land wird zwar zunehmend entdeckt, gilt aber weiterhin als echter Geheimtipp zwischen Meer, Bergen und Geschichte. Vor allem die albanische Riviera bietet Strände, die locker mit Italien oder Griechenland mithalten, nur eben ohne Menschenmassen.

© Getty Images

Platz 6: Estland

Estland kommt 2024 auf 6,64 Millionen Übernachtungen und bleibt damit eines der ruhigeren Länder Europas. Das touristische Zentrum ist klar die Hauptstadt Tallinn, mit einer der am besten erhaltenen mittelalterlichen Altstädte des Kontinents.

© Getty Images

Platz 5: Montenegro

Montenegro belegt Rang fünf mit nur rund 5,2 Millionen Übernachtungen. Wer an die Adria denkt, landet gedanklich meist sofort in Kroatien, dabei bietet Montenegro ebenfalls rund 300 Kilometer Küste und ist bis heute deutlich weniger überlaufen.

© Getty Images

Platz 4: Lettland

Mit knapp 4,69 Millionen Nächten landet Lettland auf Platz vier. Ideal für alle, die Städte entdecken möchten, ohne sich durch Menschenmengen zu schieben. Die Hauptstadt Riga gilt als Zentrum des Jugendstils und besitzt eine der größten Sammlungen dieser Architektur weltweit.

© Getty Images

Platz 3: Luxemburg

Luxemburg lag 2023 noch an der Spitze der ruhigsten Länder Europas. 2024 rutscht es mit 3,68 Millionen Übernachtungen auf Rang drei. Obwohl es zu den wohlhabendsten Ländern Europas zählt, bleibt es touristisch weiterhin erstaunlich unter dem Radar.

© Getty Images

Platz 2: Nordmazedonien

Auf Platz zwei landet Nordmazedonien mit nur rund 2,18 Millionen Übernachtungen im gesamten Jahr 2024. Besonders bekannt ist das Land für die Stadt Ohrid, die direkt am gleichnamigen See liegt und als Unesco-Welterbe mit historischen Kirchen und beeindruckender Kulisse punktet.

© Getty Images

Platz 1: Liechtenstein

Das Fürstentum Liechtenstein führt die Liste der am wenigsten besuchten Länder Europas klar an. 2024 wurden hier lediglich 228.579 touristische Übernachtungen gezählt. Damit ist der kleine Alpenstaat, zumindest laut Statistik, offiziell das ruhigste Reiseziel Europas.

© Getty Images

Ob Baltikum, Balkan oder Alpen-Mikrostaat: Wer seinen Urlaub 2026 ohne Massentourismus verbringen möchte, findet auch in Europa noch erstaunlich viele entspannte Reiseziele.