Blau-Weiß Linz unter Köllner vor schwerem Gang nach Altach

In Altach kommt es zum spannenden Aufeinandertreffen zweier neuer Gesichter an der Seitenlinie. Nach dem Erfolg im Cup will Altach nun auch in der Meisterschaft gegen Blau-Weiß Linz nachlegen.

Ognjen Zaric und Michael Köllner geben im direkten Duell im Ländle am Sonntag (14:30/live Sky & Sport24-Liveticker) ihren Einstand in der Bundesliga. Während Zaric mit Altach durch den Sieg über Sturm Graz einen Traumstart im Cup hinlegte, mussten die Linzer trotz guter Leistung gegen den LASK die Segel streichen. Für beide Teams beginnt die Mission Klassenerhalt nun unter neuer Führung wieder bei Null.

Fokus auf die Hausaufgaben

Trotz der Euphorie nach dem Cup-Erfolg bleibt der 37-jährige Zaric bodenständig und mahnt, dass die Aufgaben in der Meisterschaft genauso schwer werden wie gegen den Meister. Verzichten muss er dabei auf den gesperrten Yann Massombo und den verletzten Marlon Mustapha, der wegen einer Sprunggelenkverletzung noch länger fehlen wird. Der Blick nach oben auf den Sechstplatzierten Ried ist für Zaric derzeit kein Thema, Priorität hat der Klassenerhalt.

Linzer setzen auf kompaktes Auftreten

Michael Köllner hofft bei seinem Debüt auf eine kompakte Leistung seiner Mannschaft und setzt vor allem auf sein torgefährliches Angriffstrio um Shon Weissman. Für die Linzer geht es darum, vor der Punkteteilung so viele Zähler wie möglich zu sammeln, um den Anschluss nicht zu verlieren. Sportchef Christoph Schösswendter ist optimistisch, dass weniger Niederlagen in der Tabelle schnell für Entspannung sorgen werden.

Statistik macht den Gästen Mut

Obwohl Blau-Weiß Linz derzeit als Schlusslicht der Liga gilt, konnten sie gegen Altach immerhin einen ihrer bisher erst drei Saisonsiege feiern. Die Gastgeber aus Vorarlberg haben Respekt vor dem Zug zum Tor der Linzer, wollen aber den Heimvorteil nutzen, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Es wird ein intensives Spiel erwartet, in dem beide Trainer sofort ihre Handschrift hinterlassen wollen.

Mögliche Aufstellungen:

SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz

Anpfiff: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach

Stadion Schnabelholz, Altach Schiedsrichter: Jäger

Ergebnisse 2025/26:



0:1 (a)

SCR Altach: Stojanovic - S. Ingolitsch, Milojevic, Zech, Jäger, Ouedraogo - Demaku, Greil, Bähre - Hrstic, Diawara

Es fehlen: Massombo (gesperrt), Mustapha (Sprunggelenkverletzung)

FC Blau-Weiß Linz: Mantl - Pasic, Maranda, Moormann - Dahlqvist, Fofana, Cvetko, Bumberger - Goiginger, Weissman, S. Seidl

Es fehlen: Bakatukanda (Knöchelverletzung), Maier (Fußverletzung), Baier (Achillessehnenriss), Anderson (Kreuzbandriss)

Live auf Sky Sport Austria.