LASK jagt Tabellenführer Salzburg im Heimspiel gegen Tirol

Der LASK schwebt auf einer Erfolgswelle: Elf Spiele in Serie ohne Niederlage und nur drei Punkte hinter Red Bull Salzburg. Gegen die WSG Tirol soll der nächste Schritt Richtung Spitze gelingen.

Die Linzer empfangen am Samstag (17:00/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Raiffeisen Arena in Linz die WSG Tirol und gehen als klarer Favorit in die Partie. Während der LASK als Tabellenzweiter voll im Titelrennen mitmischt, kämpft die WSG als Nachzügler um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Trotz der Euphorie im Umfeld nach dem Einzug ins Cup-Semifinale mahnt Trainer Dietmar Kühbauer zur Bodenständigkeit.

Kühbauer will nichts vom Double hören

Der Burgenländer bremst die hohen Erwartungen der Öffentlichkeit und stellt klar, dass das Thema Double in der Kabine keine Rolle spielt. Für ihn zählt nur das nächste Spiel, auch wenn der Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg minimal ist. Kühbauer betont, dass es der Mannschaft auch mal zustehe, ein Spiel zu verlieren, ohne dass die Welt untergeht.

WSG-Coach Semlic muss auf die Tribüne

Für die Gäste aus Tirol wird die Aufgabe in Linz zusätzlich erschwert, da Trainer Philipp Semlic aufgrund einer Sperre nur von der Tribüne aus zusehen darf. Der Steirer zeigt sich vorab beeindruckt von der individuellen Klasse der Oberösterreicher. Er fordert von seinem Team ein fast perfektes Spiel, um gegen die spielstarken Linzer überhaupt eine Chance auf Punkte zu haben.

Respekt vor der Linzer Kader-Qualität

Semlic lobte explizit die Arbeit von Kühbauer, der es schaffe, den vielen Individualisten im Kader die nötigen Freiheiten zu geben. Laut dem WSG-Coach verfügt der LASK über sieben Spieler auf dem Platz, die jederzeit Eins-gegen-Eins-Situationen auflösen können. Die Linzer wollen ihre Serie von elf ungeschlagenen Partien nutzen, um den Druck auf Salzburg weiter zu erhöhen.

Mögliche Aufstellungen:

LASK – WSG Tirol

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Raiffeisen Arena, Linz

Raiffeisen Arena, Linz Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2025/26:



1:3 (a)

LASK: Jungwirth - Cisse, Tornich, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Bello - Danek, Kalajdzic, Adeniran

Es fehlen: Smakaj (Kreuzbandriss)

WSG Tirol: Stejskal - Boras, Lawrence, Gugganig - Naschberger, Taferner, Müller, Böckle - Baden Frederiksen, Anselm, Wels

Es fehlen: Kubatta (gesperrt), Butler (Kreuzbandriss), Sabitzer (Muskelzerrung)

Live auf Sky Sport Austria.