Rapid zittert gegen Hartberg um die Meistergruppe

Nach zehn sieglosen Spielen und dem Cup-Aus in Ried steht Rapid gegen den TSV Hartberg massiv unter Druck. Trainer Hoff Thorup weicht dennoch nicht von seiner spielerischen Linie in Hütteldorf ab.

Die Hütteldorfer suchen am Samstag (17:00/live Sky & Sport24-Liveticker) im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf verzweifelt den Weg aus der sportlichen Krise. Nach dem bitteren 0:3-Debakel im Cup-Viertelfinale beim SV Ried ist die Stimmung beim Tabellensiebten Rapid angespannt. Trainer Johannes Hoff Thorup setzt trotz der Negativserie weiterhin auf seine Spielphilosophie mit geordnetem Aufbau.

Hoff Thorup glaubt an dänischen Weg

Der dänische Coach vergleicht die Situation mit der zweiten englischen Liga, wo spielstarke Teams den Aufstieg schaffen würden. Er ist überzeugt, dass seine Mannschaft mit ihrer spielerischen Qualität eher über Kombinationen zum Erfolg kommt als über Zweikämpfe. Sollte die Wende und damit die Qualifikation für die Meistergruppe verpasst werden, kündigte der Trainer bereits Gespräche über die weitere Zukunft an.

Volle Rückendeckung von Markus Katzer

Sport-Geschäftsführer Markus Katzer stellt sich demonstrativ vor seinen Trainer und betont, dass man den im Jänner eingeschlagenen Weg nicht so schnell verlassen werde. Die Situation ist jedoch ernst: Ein Verpassen der Top 6 steht im Raum. Rapid muss gegen den Tabellennachbarn liefern, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht komplett zu verlieren und die Fans nach dem Ried-Schock zu versöhnen.

Hartberg als Angstgegner in Hütteldorf

Der TSV Hartberg reist als Tabellenvierter mit breiter Brust nach Wien und liegt aktuell einen Punkt vor Rapid. Trainer Manfred Schmid sieht in der Partie ein absolutes Schlüsselspiel, um den Vorsprung auf die Verfolger auszubauen. Die Statistik spricht für die Steirer: In den vergangenen zehn Jahren kassierte man bei Rapid nur drei Niederlagen – eine Bilanz, die kein anderer Bundesligist vorweisen kann. Die Steirer haben in den vergangenen neun Runden zudem nur ein einziges Mal verloren.

Mögliche Aufstellungen:

SK Rapid – TSV Hartberg

Anpfiff: 17.00 Uhr

Allianz Stadion, Wien Schiedsrichter: Altmann

SK Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Ahoussou - Amane, Ndzie, Gulliksen - Wurmbrand, Kara, M. Seidl

Es fehlen: Schaub (Knie), Mbuyi (Knie), Dahl (muskuläre Probleme)

Fraglich: Horn (angeschlagen)

TSV Hartberg: Hülsmann - Vincze, Spendlhofer, Wilfinger - Kovacevic, Diarra, Markus, Kainz, Hennig - Havel, Hoffmann

Es fehlen: Komposch (Kreuzbandriss)

Live auf Sky Sport Austria.