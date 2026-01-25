Alles zu oe24VIP
Matthias Stadler
Gemeinderatswahl

St. Pölten: SPÖ zittert um Absolute, Krimi um Platz 2

25.01.26, 18:32
Die Wahllokale haben bereits seit 16 Uhr geschlossen. Jetzt liegt gleich das vorläufige Ergebnis vor. 

Das vorläufige Ergebnis bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten wird für 19 Uhr erwartet. Dutzende Wahlsprengel sind allerdings bereits ausgezählt. Ersten Gerüchten zufolge dürfte die SPÖ mit Bürgermeister Matthias Stadler einige Stimmen einbüßen und muss damit um ihre Absolute zittern.

Spannend wird es auch rund um den Platz 2. Hier dürften sich ÖVP und FPÖ ein knappes Duell liefern. 

SPÖ hält seit Jahrzehnten Absolute 

Für die SPÖ wäre der Verlust der absoluten Mehrheit bitter. Immerhin halten die Roten diese in der NÖ-Hauptstadt bereits seit Jahrzehnten. Bürgermeister Stadler hat sein Amt bereits seit über 20 Jahren inne. 

Schaffen Kommunisten den Einzug? 

Eine kleine Sensation könnte sich auch bei der KPÖ abzeichnen. Sie könnte den Einzug in den Gemeinderat schaffen. Die NEOS dürften hingegen einige Stimmen einbüßen.

Im Rathaus der Landeshauptstadt kommen 42 Mandate zur Vergabe. Es bewerben sich Liste Bürgermeister Matthias Stadler - SPÖ (zuletzt 56,02 Prozent und 25 Sitze), Team Krumböck - Volkspartei & Unabhängige - ÖVP (22,74 Prozent, zehn), FPÖ (8,92 Prozent, drei), Grüne (8,01 Prozent, drei), NEOS (3,19 Prozent, ein Mandat) sowie KPÖ (1,11 Prozent) und die Liste Multikulturelle Gesellschaft - LMG.

