Ansturm auf Kult-Eissalon Tichy hat am Reumannplatz

Das Warten hat am Freitag ein Ende gefunden. Die Eiszeit ist mit einem gewaltigen Ansturm beim Tichy am Reumannplatz offiziell angebrochen.

Wien hat sein süßes Herz zurückbekommen. Kaum zeigt sich die Märzsonne, wird der Reumannplatz zur Bühne für den ersten süßen Frühlingstag. Vor dem Kult-Eissalon Tichy in Favoriten hat sich am Freitag schon ab dem Vormittag eine lange Schlange gebildet. Dutzende Menschen wollten sich den Auftakt der Wiener Institution nicht entgehen lassen.

Vor den rot-weiß-blauen Markisen warteten Jung und Alt auf das erstes Eis der Saison. Der Familienbetrieb am Reumannplatz ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Favoriten und weit über den Bezirk hinaus bekannt. Geführt wird das Unternehmen heute von Xenia Tichy, die den Betrieb in dritter Generation leitet.

Das Erfolgsrezept ist fast gleich geblieben. Klassische Sorten, sorgfältige Herstellung und der berühmte Eismarillenknödel machen den Eissalon weiter zum Anziehungspunkt. Heute führt Xenia Tichy den Betrieb in dritter Generation.

Gratis-Eis bei Veganista

Nicht nur in Favoriten war der Andrang groß. Auch bei Veganista in der Ungargasse im 3. Bezirk standen Eis-Fans am Freitag Schlange. Dort gab es von 12 bis 18 Uhr Gratis-Eis.

Bei Veganista gibt es ausschließlich veganes Eis. © TB

Wien hat damit schon Mitte März gezeigt, wie groß die Lust auf das erste Eis des Jahres ist.