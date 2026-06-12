Bürgerprojekt
Natur- und Erlebnispark Sonnenland eröffnet
In Simmering wurde am Freitag der neue Natur- und Erlebnispark Sonnenland feierlich eröffnet. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Sportstadtrat Peter Hacker sowie Bezirksvorsteher Thomas Steinhart präsentierten gemeinsam die neue Anlage am Werkstättenweg.
Der Park wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Wiener Klimateam, Sport Wien und dem Bezirk Simmering entwickelt. Ziel: ein Ort, der Bewegung, Natur und Gemeinschaft verbindet.
Von der Idee zum Vorzeigeprojekt
Das Projekt entstand aus einer Bürger*innen-Idee im Rahmen des Wiener Klimateams der Stadt Wien. Aus einer ursprünglich einfachen Umgestaltung wurde ein umfassender Erlebnis- und Naturraum, der nun offiziell eröffnet wurde.
"Das Sonnenland zeigt, was Bürger*innenbeteiligung leisten kann", betonte Czernohorszky bei der Eröffnung.
Auch Hacker zeigte sich begeistert: Aus einer "Gstettn" sei ein moderner Freizeitort für alle Generationen geworden.
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Bewegung, Natur und Spiel für alle
Herzstück des neuen Areals ist ein großer Bewegungspark mit barrierefreien Spielgeräten, Calisthenics-Elementen, Labyrinthen sowie einer "Different Walk"-Strecke. Ergänzt wird das Angebot durch einen Barfußweg, Klangstationen und Geschicklichkeitsbereiche.
Neben Sport und Spiel gibt es auch viel Natur: Wiesenflächen, Wildstauden, Sträucher und Totholzbereiche schaffen Lebensraum für Tiere und Erholung für Menschen.
Ein Gemeinschaftsgarten wird von einem lokalen Verein betreut, ein zusätzlicher Wildnisbereich bleibt bewusst unzugänglich und dient als Rückzugsraum für Flora und Fauna.
Starkes Signal für das Grätzl
Bezirksvorsteher Steinhart sprach von einem wichtigen Projekt für das soziale Miteinander im Bezirk: Der Park sei ein Ort, der Menschen zusammenbringt.
Auch aus der Verwaltung gab es Lob: Anatol Richter sprach von einem modernen Beispiel für vielseitige Bewegungsräume, während Herbert Ritter die partizipative Entwicklung hervorhob.
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