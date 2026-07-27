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Wien-Simmering

32-Jähriger klettert auf Waggon – Stromschlag, Intensivstation

Güterzug steht auf den Gleisen eines Güterbahnhofs neben Signalanlagen und Oberleitungen.
© Getty Images
Der 32-Jährige befindet sich auf der Intensivstation. Es wird von einem lebensbedrohlichen Zustand ausgegangen.
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Im Bereich des Bahnhofs Kaiserebersdorf in Wien-Simmering ist am Sonntag ein Verletzter auf den Gleisen aufgefunden worden. Der Bahnverkehr wurde eingestellt, bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte leisteten der Zeuge und ein weiterer Mann Erste Hilfe. Der 32-Jährige dürfte laut Polizei auf einen abgestellten Waggon geklettert sein, dort erlitt er einen Stromschlag. Er befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand auf der Intensivstation eines Wiener Spitals.

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Das berichtete eine Sprecherin am Montag der APA. Laut Aussendung der Landespolizeidirektion Wien wurden an einem Abschnitt der Oberleitung Teile der Jacke der Verunfallten sichergestellt. Bei dem Vorfall, zu dem es gegen 9.00 Uhr gekommen war, zog sich der 32-Jährige eine Kopfverletzung sowie Verbrennungen am Körper und an seiner Kleidung zu. Er wurde von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Gleisbereich geborgen und anschließend von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht.

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