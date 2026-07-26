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Film Festival

Von Queen bis Olivia Rodrigo: Kult-Shows am Rathausplatz

Olivia Rodrigo singt auf der Bühne beim Glastonbury Festival, begleitet von ihrer Band und buntem Licht.
© Kevin Mazur/Getty Images for Oli
Große Konzertmomente unter freiem Himmel - von Klassik über Pop bis Rock. Diese Woche wartet das Film Festival am Wiener Rathausplatz mit einem besonders unterhaltsamen Programm auf.
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Seit Anfang Juli verwandelt sich der Wiener Rathausplatz Abend für Abend in eines der beliebtesten Sommerziele der Stadt. Bei freiem Eintritt erleben Besucher noch bis 6. September musikalische Highlights auf der Großleinwand – begleitet von internationaler Kulinarik und zauberhafter Open-Air-Atmosphäre.

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Der Wochenauftakt gehört am Montag Mozarts Opernklassiker "Die Zauberflöte" aus dem Royal Opera House. Am Dienstag feiern die Wiener Symphoniker ihr 125-jähriges Bestehen mit einem besonderen Geburtstagskonzert aus dem Musikverein. Modern und gefühlvoll wird es dann am Mittwoch mit Sängerin Aurora, deren spektakuläre Show in Mexiko die Zuschauer garantiert begeistern wird.

Festival-Stars und Rock-Legenden

Am Donnerstag steht mit "Laufey – A Night At The Symphony" eine außergewöhnliche Verbindung aus Pop und Orchester auf dem Programm. Der Freitag bringt gleich mehrere Höhepunkte: Ab 21 Uhr werden die größten Momente des Glastonbury Festivals mit Stars wie Olivia Rodrigo, Lorde, Rod Stewart und Lewis Capaldi gezeigt, danach folgt das legendäre Freddie-Mercury-Tribute-Konzert aus dem Wembley-Stadion.

Und auch das Wochenende hat es mächtig in sich: Am Samstag übernehmen The Killers mit ihrem gefeierten Auftritt in der Royal Albert Hall die Leinwand, bevor die Woche am Sonntag mit dem Ballettklassiker "Giselle" der Wiener Staatsoper ausklingt.

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