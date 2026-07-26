Nur wenige kehren heim: Das Schicksal von Fundkatzen

In Wien werden derzeit mehr als 100 aufgefundene Katzen vermisst – viele Besitzer wissen offenbar noch gar nicht, dass ihr Tier gefunden wurde. Wer seine Samtpfote vermisst, sollte daher rasch einen Blick auf die Fundtierseiten der Stadt Wien werfen.

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Seit dem 1. Juni wurden beim Wiener Veterinäramt 219 Fundkatzen gemeldet. Allerdings: Nur 85 Samtpfoten konnten bisher wieder mit ihren Besitzern zusammengebracht werden. Damit warten derzeit noch weit über 100 Tiere auf eine Rückkehr in ihr Zuhause.

Alle aufgefundenen Katzen kommen zunächst für 30 Tage ins TierQuarTier, das Tierheim der Stadt Wien. Meldet sich in dieser Zeit niemand, werden die Tiere an neue Familien vermittelt. Die Stadt appelliert deshalb an alle Katzenhalter, bei einem vermissten Tier rasch das Fundservice für Haustiere zu nutzen.

Besonders schnell gelingt die Rückgabe, wenn Katzen gechippt und korrekt registriert sind. Fehlen aktuelle Kontaktdaten oder wurde der Chip nie eingetragen, können Fundtiere oft nicht rasch genug ihren Besitzern zugeordnet werden. Das gilt auch für Wohnungskatzen: Schon ein offenes Fenster kann dazu führen, dass die Vierbeiner urplötzlich abhanden kommen.

Viele Fundkatzen haben ein Zuhause

"Unsere Erfahrung zeigt, dass sehr viele Katzen, die in Wien gefunden werden, gesund, gepflegt und gut genährt sind. Es spricht also vieles dafür, dass diese Katzen ein Zuhause hatten, bevor sie als Fundtiere im TierQuarTier gelandet sind", erklärt Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramtes. Gerade in den Sommermonaten werden zudem immer wieder Katzen mit Verletzungen im TierQuarTier aufgenommen, die typisch für eben einen Fenster- oder Balkonsturz sind.

"Bestimmte Verletzungsmuster deuten darauf hin, dass die Katzen nach einem Sturz nicht mehr nach Hause gefunden haben. Umso erstaunlicher ist es, dass nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Katzen wieder abgeholt wird. Deshalb möchten wir alle Tierhalter*innen eindringlich dazu aufrufen, bereits beim geringsten Verdacht auf ein entlaufenes Tier online beim Fundservice für Haustiere unter nachzusehen und sich bei der Fundtierhotline unter 01 40000 8060 oder dem TierQuarTier zu melden", so Jily.