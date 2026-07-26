Ryan Gosling ergattert endlich seine Traumrolle

Hollywood-Star Ryan Gosling bekommt seine langersehnte Traumrolle und wird zum neuen "Ghost Rider". Auf der Comic-Con in San Diego ließ Marvel außerdem weitere Bomben platzen – darunter Neuigkeiten zu "Black Panther 3" und den kommenden "Avengers"-Filmen.

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Am Samstag präsentierte Marvel Studios auf der Comic-Con in San Diego eine Reihe kommender Projekte. Hunderte Fans und Journalisten warteten gespannt auf den Moment der Enthüllung, als Hollywood-Star Ryan Gosling die Bühne betrat. Der Schauspieler steigt ins Marvel-Universum ein und wird der neue Ghost Rider. Für Gosling geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, da er bereits 2022 verriet, dass Ghost Rider die Marvel-Figur sei, die er unbedingt spielen wolle. Marvel-Chef Kevin Feige verriet, dass Gosling mit einer konkreten Vorstellung auf das Studio zuging, die auf bestimmten Comics basierte. Regie führt Shawn Levy, der bereits für den kommenden "Star Wars"-Film "Starfighter" sowie für "Deadpool" und "Wolverine" bekannt ist.

Ryan Gosling wird als neuer Marvelheld vorgestellt. © Variety via Getty Images

Nicolas Cages Nachfolger

Die Figur des Motorrad-Stuntfahrers Johnny Blaze, der sich in einen flammenden Rächer verwandelt, zählt seit Jahrzehnten zu den kultigsten Marvel-Rollen und wurde zuvor von Nicolas Cage verkörpert. Der neue "Ghost Rider"-Film soll 2028 in die Kinos kommen, ein genaues Erscheinungsdatum steht jedoch noch nicht fest. Die Nachricht sorgt auch bei Fans in Österreich für Aufsehen.

Neuer Held für Wakanda

Neben "Ghost Rider" kündigte Marvel offiziell "Black Panther 3" an, der am 15. Dezember 2028 in die Kinos kommen soll. Die Rolle von T'Challa II, dem Sohn des ursprünglichen Black Panther, übernimmt der britische Schauspieler David Jonsson. Nach dem Krebstod von Chadwick Boseman im Jahr 2020 hatte Marvel bewusst darauf verzichtet, die Rolle neu zu besetzen. Nun führt dessen Sohn die Geschichte weiter. Regisseur Ryan Coogler kehrt zurück, ebenso stehen Letitia Wright als Shuri und Winston Duke als M'Baku wieder vor der Kamera.

Schauspieler David Jonsson übernimmt die Hauptrolle in Black Panther. © Variety via Getty Images

Ausblick auf Avengers Doomsday

Auf dem Panel wurden zudem erste Szenen aus "Avengers: Doomsday" gezeigt. Darin besiegt der Bösewicht Doctor Doom die Avengers und befehligt eine Armee von Sentinels. Für den Film ist eine große Besetzung bestätigt: Neben den Regisseuren Anthony und Joe Russo sind unter anderem Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, James Marsden, David Harbour und Lewis Pullman dabei. Hayley Atwell bestätigte ihre Rückkehr als Peggy Carter.

Ryan Reynolds als Deadpool. Er tauchte als Überraschungsgast bei der Comic Con auf. © Variety via Getty Images

Spektakuläre Gastauftritte auf der Bühne

Für Unterhaltung sorgten Überraschungsauftritte von Jon Bernthal als Punisher sowie Ryan Reynolds als Deadpool. Reynolds tauchte im Kostüm auf und fragte trocken nach einem Auftritt in "Avengers: Doomsday", wurde jedoch von Robert Downey Jr. abgewiesen. "Avengers: Doomsday" startet am 18. Oktober zeitgleich mit dem dritten Teil der "Dune"-Reihe in den Kinos. Das Franchise hat bisher weltweit fast 33 Milliarden US-Dollar eingespielt. Für Dezember 2027 ist zudem der Film "Avengers: Secret Wars" angesetzt.