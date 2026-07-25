VIP-Party: Kurz lud zu Schinkenfleckerl & Gin Tonic

Zum bereits vierten Mal lud der Ex-Kanzler gemeinsam mit Markus Friesacher zum prominenten Party-Auftakt in der Festspielstadt.

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Es ist bereits eine liebgewonnene Tradition, die aus dem gesellschaftlichen Kalender der Festspielstadt nicht mehr wegzudenken ist: Zum vierten Mal lud das eingespielte Gastgeber-Duo Sebastian Kurz und Markus Friesacher zu seinem launigen Get-together. Während sich heuer eine kleine, feine Änderung im Zeitplan ergab – die offizielle Eröffnung der Salzburger Festspiele geht erst am Sonntag über die Bühne, während das Society-Event traditionell auf den Samstagabend gelegt wurde –, tat das dem Andrang keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Rund 250 bis 300 Gäste drängten sich in gewohnter Manier, um den Auftakt gebührend zu feiern.

Birgit Lauda und Markus Sieberer © FRANZ NEUMAYR

Das Event zog einmal mehr hochkarätige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien magisch an.

Unter den anwesenden Gästen fanden sich prominente Namen wie Mitglieder der Familie Porsche sowie zahlreiche bekannte Gesichter aus der ehemaligen Bundespolitik, darunter Elisabeth Köstinger und Margarethe Schramböck.

Ernst Minar und Gerda Rogers. © FRANZ NEUMAYR

Aus Society und Sport ließen sich Birgit Lauda und ihr Mann Markus Sieberer, Otto Konrad, Alexandra Meissnitzer, Olymiasieger Leonard Stock und Gerda Rogers blicken. Schauspielerin Larissa Marolt reiste am Nachmittag aus der Steiermark an, geriet allerdings in den Reiseverkehr und strandete auf der Autobahn. Gegen 22 Uhr kam sie dann endlich auch in Salzburg an.

Die schönsten Bilder der Salzburg-Party 1 / 8 Elisabeth Köstinger (links) und Elke Rock (rechts) genossen den Abend. © FRANZ NEUMAYR Otto Konrad mit Ehefrau Silke © FRANZ NEUMAYR Maria Großbauer und Elisabeth Zehentner © FRANZ NEUMAYR

Wirtschaftsprominenz

Für den gewohnten Mix aus Wirtschaftskompetenz und gesellschaftlichem Glanz sorgten Größen wie "Mister John Harris" Ernst Minar, Elisabeth Gürtler, Toni Pichler, Heinrich Schaller und Maria Großbauer .

In entspannter Atmosphäre wurde bei anregenden Gesprächen auf die kommenden Festspielwochen angestoßen. Die vierte Auflage hat damit einmal mehr bewiesen, dass sie zu den absoluten Höhepunkten des Salzburger Sommers gehört und Prominenz aus ganz Österreich an die Salzach lockt.