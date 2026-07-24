Felix Baumgartner: Wilder Streit um Erbe enthüllt

Vor einem Jahr stürzte der Extrem-Sportler in Italien in den Tod. Nun enthüllt seine Lebensgefährtin einen monatelangen Streit

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Rund um den Todestag von Felix Baumgartner, dem 17. Juli 2025, sorgt ein Posting seiner Lebensgefährtin für Aufsehen. Der weltberühmte Extremsportler stürzte bei einem harmlosen Flug mit einem Gleitschirm auf eine italienische Hotelanlage und starb an seinen Verletzungen.

Wie oe24 recherchierte, enthüllte Mihaela Schwartzenberg schon anlässlich seines Geburtstages im April diesen Jahres einen bis dato geheimen Streit mit seiner Familie. Es geht um Lügen, Häuser, eine geklaute Rolex und viele Millionen.

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"Es ist kaum zu glauben, wie viel ich ihm bedeutet habe"

"Es ist kaum zu glauben, wie viel ich diesem unglaublichen Mann bedeutet habe", schreibt die Moderatorin unter einem Video ihres öffentlichen Instagram-Accounts, das sie verliebt mit Baumgartner in einem Cabriolet zeigt. Tausende haben diesen Beitrag gelesen und weitergeleitet.

Was zuerst wie eine harmlose, trauernde Nachricht an seine Fans klingt, wird aber plötzlich zu einer knallharten Abrechnung: "Es gibt zu viele Fake News da draußen, deshalb hier meine Version der Realität. Der, zu der ich acht Monate lang völlig geschwiegen habe:"

Zutritt zu seinen Häusern verweigert

Mihaela nennt in dem Beitrag keine Namen, adressiert aber ihre Vorwürfe ganz klar an Felix Baumgartners Hinterbliebene. Sie zählt auf:

Ich durfte 8 Monate nicht zurück in unsere Häuser in der Schweiz, nur um unsere süßen, verrückten Katzen zu retten und meine eigenen Sachen zu holen. Wir haben beide Häuser zusammen ausgesucht und eingerichtet, wir haben dort gelebt und geliebt"

Ich habe seine Familie nie um Geld gebeten, noch um die Häuser, eines der 8 Luxusautos und Motorräder. Uhren, Boot, etwas von Wert. Das Gesetz ist klar: Alle zig Millionen gehen an seine Eltern.

Ich habe nach seinen Tod weder eine Rolex noch ein auto gestohlen, um Himmels Willen! So sehr mich manche gerne als "typisch rumänisch" porträtiert hätten, sie haben sich wirklich die falsche Rumänin dafür ausgesucht.

Acht MOnate lang wurde ich gebeten, meinen Besitz aus unseren zwei Häusern in 12 Jahren zu beweisen

Mein Schweigen wurde missverstanden als: "Lasst uns sie weiter demütigen, drei Anwälte gegen sie einstellen (3!!!)

"Meine Sachen wurden wie Müll verpackt"

Sprung aus der Stratosphäre machte Baumgartner weltberühmt. © Red Bull Media House

Und am Ende stellt sie noch einmal klar: "Jede Grenze des Anstands wurde überschritten und was sie mir angetan haben, als ich endlich die "Erlaubnis" bekam, meine Sachen zurückzubekommen, ist nichts, über das ich schweigen werde..." So sollen diese "wie Müll" verpackt gewesen sein.

Zum Todestag am 17. Juli postete Mihaela nichts mehr - vielleicht wurde sie zum Schweigen verpflichtet. Ein Unendlich-Symbol mit den Link zu Felix Baumgartners Seite, die immer noch online ist, zeigt: Sie schwört ihm ewige Liebe.