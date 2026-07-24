Bryan Adams: "Ich glaube nicht an die Ehe"

Der Rock-Superstar war im Rahmen seines Österreich-Aufenthalts im Hotel Sacher in Salzburg zu Gast. In "Frühstück beim mir" gibt der Musiker am Sonntag, den 26. Juli, persönliche Einblicke in sein Leben und seine Karriere.

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Der kanadische Superstar Bryan Adams ist am Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr in der Sendung Ö3-"Frühstück bei mir" auf Hitradio Ö3 zu hören. Das Gespräch mit Moderatorin Claudia Stöckl fand im Hotel Sacher in Salzburg statt und begann humorvoll, als Bryan Adams den Sendungstitel spontan in "Brunch mit Bryan" umbenannte und mitgebrachtes Kaffeepulver mit Wasser aufgoss: "Den hab ich immer dabei, vor allem auf Flughäfen, wo der Kaffee grauenhaft ist."

Claudia Stöckl und Bryan Adams © Hitradio Ö3 Tom Wunderlich

Im Interview spricht der Künstler offen über sein Privatleben. Seine Töchter im Alter von 15 und 13 Jahren stecken mitten in der Pubertät: "Alles, was ich mache, ist peinlich", lacht er, "aber jeder mit Teenagern zu Hause weiß genau, was gerade los ist." Beide Kinder sind große Taylor-Swift-Fans und waren dabei, als Adams im vergangenen Herbst für ein Duett mit Swift auf der Bühne stand. Erst im Alter von 51 Jahren wurde der Sänger Vater. Zwar gründete er mit Partnerin Alicia Grimaldi eine Familie, heiraten möchte er jedoch nicht: "Weil ich nicht an die Kirche glaube. Deshalb glaube ich auch nicht an dieses Sakrament."

Reaktion auf Donald Trump

Am 1. Juli 2026, dem kanadischen Nationalfeiertag, veröffentlichte Adams den Song "51st State" als Reaktion auf Äußerungen von Donald Trump, Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen. Ein persönliches Gespräch mit Trump sucht er jedoch nicht: "Ich glaube nicht, dass er zuhören würde. Diese Aura um diese Leute … Ich will da nicht anstreifen." Als Fotograf, der bereits Queen Elizabeth oder Mick Jagger vor der Linse hatte, würde ihn ein Porträt von Trump allerdings reizen: "Warum nicht? Trump ist eine Ikone, im Moment ein großer Teil der Welt. Also ja."

Claudia Stöckl und Bryan Adams © Hitradio Ö3 Tom Wunderlich

Konzert in Graz im Dezember

Auf seiner aktuellen "Roll with the Punches"-Tour absolviert der Musiker 82 Konzerte in 28 Ländern, die ihn am Dienstag, 15. Dezember nach Graz in die Stadthalle führen. Dazwischen fliegt er regelmäßig nach Vancouver, um sich um seine 98-jährige Mutter zu kümmern. Fit hält sich der Künstler mit Morgen-Yoga, Krafttraining, veganer Ernährung und Verzicht auf Alkohol. Sein klares Motto für das Leben lautet: "Sich vorwärts bewegen, das ist mein Motto. Nicht stehenbleiben!"