Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Wiener Sikh ermordet Ehefrau in Hotel in Indien: Fahndung
© Tribune News

Nächster Frauenmord

Wiener Sikh ermordet Ehefrau in Hotel in Indien: Fahndung

15.01.26, 11:10 | Aktualisiert: 15.01.26, 12:17
Teilen

Der dritte bekanntgewordene Mord mit einem österreichischen Verdächtigen: Diesmal war der Tatort aber in Indien. Eine Reise in ihre alte Heimat endete für eine junge Frau mit dem Tod. Dringender Tatverdächtiger ist ihr Ehemann.

Amritsar/Wien. Die junge Mutter Prabhjot K. wurde am Sonntag in Amritsar in einem Hotel an der Court Road von Angehörigen tot aufgefunden. Die Inderin aus Wien lag blutüberströmt in dem Hotelzimmer, für sie kam jede Hilfe zu spät. Der Tatverdächtige - ein Österreicher mit indischen Wurzeln - soll seine Frau mit einer scharfkantigen Waffe getötet haben. Von ihm fehlt jede Spur.

Das Opfer war erst vor kurzem mit ihrem Mann und ihrem sieben Monate alten Sohn aus Wien nach Indien gereist. Der Bruder der Verstorbenen gab an, dass sein Schwager sehr eifersüchtig sei und es deswegen immer wieder zu Streitigkeiten kam. Das Paar, das seit acht Jahren verheiratet war, sei nach Indien gekommen, um eine religiöse Zeremonie zu organisieren.

"Vor ein paar Tagen organisierten sie eine Bhog-Zeremonie anlässlich der Geburt ihres Sohnes und bereiteten sich auch darauf vor, Lohri zu feiern. In dieser Zeit kam es zu einem Streit zwischen ihnen", so der Vater des Opfers.

Das Baby wird derzeit von Mitarbeitern der österreichischen Botschaft betreut. Die indische Polizei fahndet seither nach dem Verdächtigen. "Aufgrund von Aussagen der Familienmitglieder des Opfers gehen wir von einem Mordfall aus. Weitere Ermittlungen laufen, wir setzen alles daran, den Verdächtigen so bald wie möglich festzunehmen", so die indische Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden