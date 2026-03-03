Blitz-Alarm: Wo es jetzt ordentlich krachen kann

Am Mittwoch kann es im Osten und Südosten ein paar Schauer und sogar einzelne Gewitter geben.

Vor allem im Donautal sowie im östlichen Flachland und in einigen inneralpinen Becken und Tälern startet die Wochenmitte mit lokalem Frühnebel. Abseits der Nebelgebiete scheint jedoch zunächst die Sonne, oft sogar ungestört, berichtet der Wetterdienst "GeoSphere Austria".

Der Prognose zufolge bilden sich bis über Mittag jedoch über dem Berg- und Hügelland einige Quellwolken. In den Niederungen im Norden und Osten sowie auch in der Steiermark und im Burgenland nimmt die Schauerneigung zu. Vor allem im Wiener Becken und über der Buckligen Welt können sich mitunter auch Blitz und Donner in den Niederschlag mischen, so die "GeoSphere Austria"-Meteorologen.

Am Mittwoch weht der Wind schwach bis mäßig aus Süd bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 5 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 10 bis 16 Grad.

Ungetrübter Sonnenschein am Donnerstag

Am Donnerstag ist zu Beginn in einigen Tälern, sowie im Flachland der Osthälfte lokal mit etwas Nebel zu rechnen, dieser löst sich aber in den meisten Fällen bereits nach wenigen Stunden auf. Danach überwiegt nahezu ungetrübter Sonnenschein. Der Wind weht meist nur schwach, im Oberösterreichischen Zentralraum tagsüber teils mäßig aus Ost.

Frühtemperaturen meist minus 4 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 10 bis 18 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Am Freitag präsentiert sich das Wetter

In allen Landesteilen präsentiert sich das Wetter am Freitag sonnig und trocken. Meist scheint die Sonne bis zum Abend. Nur in Vorarlberg und Tirol zieren am Nachmittag mitunter dünne Wolkenschleier den Himmel, stören den sonnigen Eindruck aber nicht.

Die Frühtemperaturen minus 4 bis plus 3 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 11 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten im Inntal.