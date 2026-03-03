Alles zu oe24VIP
STREAM CLUB Festival: In Linz geht die Post ab
Am 17. und 18. April

STREAM CLUB Festival: In Linz geht die Post ab

03.03.26, 17:00
Neue Locations und erweitertes Daytime-Programm sorgen heuer für noch mehr Stimmung. 

Am 17. und 18. April 2026 verwandelt das STREAM CLUB Festival die Linzer Innenstadt in eine Bühne für Clubkultur. Neun Locations zeigen zwei Tage und eine Nacht lang die Vielfalt der Szene – von Elektro und Dub über multimediale Kunst und Performance bis zu Talks und Workshops. Das Festival ist bei freiem Eintritt zugänglich.

Neu sind drei Locations, darunter das Domcafé am Mariendom und der Pop-up Club „Weinen in Strömen (mit Mo)“. Der Daytime Club wird erweitert, FM4 präsentiert u. a. Sunny Side Up und Unlimited. Im Nachtprogramm sind internationale und lokale Acts vertreten: Mungo’s Hi Fi ft. Aziza Jaye, Inspector Spacetime oder Julia Effekt.

Von Sonic-Den-Ambisonics bis Electric Super Dance Band am Salonschiff Fräulein Florentine deckt STREAM CLUB sowohl tanzbare als auch experimentelle Musik ab und bietet Raum für Begegnung, Austausch und urbanes Erleben in Linz.

