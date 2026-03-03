Mondsee: Pächter warten auf Verträge

Bestehende Vereinbarungen wurden im Sommer gekündigt, nun fehlt Klarheit über künftige Konditionen.

Rund um den Mondsee herrscht weiterhin Unsicherheit: Nutzerinnen und Nutzer von Stegen und Bojen warten seit Monaten auf neue Pachtverträge.

Unklarheit über die künftigen Kosten

Nachdem die neue Eigentümerin Anna Mathyl im Sommer bestehende Vereinbarungen gekündigt hatte, fehlt bislang Klarheit über künftige Konditionen. Auch in St. Gilgen sorgt die Situation für Verunsicherung.

Der Bürgermeister von St. Lorenz, Andreas Hammerl, sagt, dass Zahlungen erst mit Vorlage eines gültigen Vertrags eingefordert werden könnten. „Wenn man sein Geld will, muss man eine Rechnung schreiben“, so Hammerl zum ORF. Die Gemeinde zahle für zwei Badeflöße Pacht, wisse aber derzeit nicht, welche Kosten künftig anfallen. Aus den Gemeinden heißt es, eine Rechtsanwaltskanzlei prüfe derzeit die Vertragsunterlagen.

Die Eigentümerin sagte gegenüber dem ORF auch, dass die eingegangenen Anliegen noch bearbeitet werden würden, der Prozess sei nicht abgeschlossen.