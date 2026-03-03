Passant bei Einbruch in Innsbruck verletzt

Schock am frühen Dienstagmorgen in der Innsbrucker Altstadt: Ein bislang unbekannter Mann verletzte bei einem Einbruch einen unbeteiligten Passanten (44).

Ein vorerst unbekannter Täter hat versucht, Dienstagfrüh in ein Geschäft in der Innsbrucker Altstadt einzubrechen. Als ein 44-jähriger Passant die aufgebrochene Eingangstür bemerkte, flüchtete der Mann aus dem Geschäft und versetzte dem Zeugen einen Faustschlag ins Gesicht.

Dabei wurde der Passant verletzt, berichtete die Polizei. Der 44-Jährige begab sich nach der Erstversorgung durch die Rettung zur weiteren Behandlung in die Innsbrucker Klinik.

Eine Fahndung nach dem Täter im Nahbereich verlief vorerst ergebnislos. Die Exekutive ersucht die Bevölkerung um Hinweise.