Kläbo-Knall: Rekord-Olympia-Sieger will Sportart wechseln

Johannes Hösflot Kläbo hat bei den Olympischen Spielen Sportgeschichte geschrieben, nun sucht er scheinbar nach neuen Herausforderungen.

Sechs Mal Gold holte der Ausnahme-Langläufer Johannes Høsflot Klæbo bei den Winterspielen in Mailand und Cortina. Der 29-jährige Norweger überragte nicht nur seine Konkurrenten, sondern auch frühere Größen wie Gunde Svan, Wladimir Smirnow, Bjørn Dæhlie und Petter Northug um Längen.

Besonders bemerkenswert sei, dass Kläbo nach der ebenfalls mit sechs Goldenen in Perfektion gemeisterten Heim-WM im Vorjahr in Trondheim sogar noch zugelegt habe. Die ganze Sportwelt verneigte sich vor dem Langlauf-Dominator.

Insgesamt hat er in seiner ruhmreichen Karriere 11 Mal Olympia-Gold und 15 WM-Titel geholt. Hinzu kommen fünf Triumphe im Gesamtweltcup. Nach dem historischen Gold-Coup in Italien gibt es nichts mehr, was er in seiner Paradedisziplin erreichen kann.

Wechselt Kläbo die Sportart?

Genau jetzt taucht ein wildes Gerücht auf, dass er bereits neue Ziele haben soll und einen völlig neuen Karriere-Weg einschlagen könnte. Dabei könnte er es einem anderen Ex-Nordischen Aushängeschild nachmachen.

Denn bereits vor den Spielen meinte Kläbo, dass es nach diesem Winter passieren könnte, dass er sich dem Team Uno-X anschließen könnte. Wie Red-Bull-Star und Ex-Skispringer Primoz Roglic könnte die Zukunft von Kläbo im Radsport liegen.

Immer wieder wird er mit dem norwegischen Top-Team in Verbindung gebracht. Jagt der Rekord-Olympiasieger schon bald das Gelbe Trikot bei der Tour de France statt dem nächsten Gold-Coup bei den Spielen 2030 in den französischen Alpen?

Neue Olympia-Sportart?

Uno-X-Sportchef Thor Hushovd würde seinen Landsmann mit offenen Armen empfangen. "Ich bin schon mit ihm gefahren und er ist ein Naturtalent", streut Hushovd Rosen und ist überzeugt: "Er würde auf jeden Fall Erfolg haben." Schon in den nächsten Wochen könnte die Entscheidung fallen.

Besonders brisant ist, dass Kläbo auch bei den immer beliebter werdenden Offroad-Rennen im Winter starten könnte. Noch dazu überlegt das IOC genau diese Radrennen bei den Spielen 2030 in den Kalender aufzunehmen, also könnte er auch hier auf Gold-Jagd gehen.