Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Winter-Mix
Johannes Hösflot Kläbo
© GEPA

Nach Gold-Spielen

Kläbo-Knall: Rekord-Olympia-Sieger will Sportart wechseln

24.02.26, 17:59
Teilen

Johannes Hösflot Kläbo hat bei den Olympischen Spielen Sportgeschichte geschrieben, nun sucht er scheinbar nach neuen Herausforderungen.

Sechs Mal Gold holte der Ausnahme-Langläufer Johannes Høsflot Klæbo bei den Winterspielen in Mailand und Cortina. Der 29-jährige Norweger überragte nicht nur seine Konkurrenten, sondern auch frühere Größen wie Gunde Svan, Wladimir Smirnow, Bjørn Dæhlie und Petter Northug um Längen.

Besonders bemerkenswert sei, dass Kläbo nach der ebenfalls mit sechs Goldenen in Perfektion gemeisterten Heim-WM im Vorjahr in Trondheim sogar noch zugelegt habe. Die ganze Sportwelt verneigte sich vor dem Langlauf-Dominator.

Insgesamt hat er in seiner ruhmreichen Karriere 11 Mal Olympia-Gold und 15 WM-Titel geholt. Hinzu kommen fünf Triumphe im Gesamtweltcup. Nach dem historischen Gold-Coup in Italien gibt es nichts mehr, was er in seiner Paradedisziplin erreichen kann.

Wechselt Kläbo die Sportart? 

Genau jetzt taucht ein wildes Gerücht auf, dass er bereits neue Ziele haben soll und einen völlig neuen Karriere-Weg einschlagen könnte. Dabei könnte er es einem anderen Ex-Nordischen Aushängeschild nachmachen.

Denn bereits vor den Spielen meinte Kläbo, dass es nach diesem Winter passieren könnte, dass er sich dem Team Uno-X anschließen könnte. Wie Red-Bull-Star und Ex-Skispringer Primoz Roglic könnte die Zukunft von Kläbo im Radsport liegen.

Immer wieder wird er mit dem norwegischen Top-Team in Verbindung gebracht. Jagt der Rekord-Olympiasieger schon bald das Gelbe Trikot bei der Tour de France statt dem nächsten Gold-Coup bei den Spielen 2030 in den französischen Alpen?

Neue Olympia-Sportart? 

Uno-X-Sportchef Thor Hushovd würde seinen Landsmann mit offenen Armen empfangen. "Ich bin schon mit ihm gefahren und er ist ein Naturtalent", streut Hushovd Rosen und ist überzeugt: "Er würde auf jeden Fall Erfolg haben." Schon in den nächsten Wochen könnte die Entscheidung fallen.

Besonders brisant ist, dass Kläbo auch bei den immer beliebter werdenden Offroad-Rennen im Winter starten könnte. Noch dazu überlegt das IOC genau diese Radrennen bei den Spielen 2030 in den Kalender aufzunehmen, also könnte er auch hier auf Gold-Jagd gehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen