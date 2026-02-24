Trainer-Hammer! Legende Magath soll Krisenklub retten

Der VfL Wolfsburg steckt tief im Abstiegskampf der deutschen Bundesliga. Nach der jüngsten Niederlagenserie steht Trainer Daniel Bauer massiv unter Druck – nun taucht ein prominenter Name als Retter auf.

Der VfL Wolfsburg taumelt in der Bundesliga der zweiten Liga entgegen. Auch der Wechsel auf der Trainerbank von Paul Simonis zu Daniel Bauer brachte bisher nicht den gewünschten Umschwung. Simonis musste im November 2025 gehen, nachdem er in zehn Spielen lediglich acht Punkte holte. Sein Nachfolger Bauer, der aus der eigenen Akademie befördert wurde, startete zwar vielversprechend, doch die Bilanz der letzten Wochen ist ernüchternd. Aus den vergangenen fünf Partien holten die Wölfe nur einen einzigen Punkt. Aktuell steht das Team auf dem 15. Tabellenplatz, punktgleich mit dem Relegationsplatz.

Druck auf Daniel Bauer

Nach der Pleite gegen Augsburg wird die Luft für Bauer dünner. Zwar gibt es von VfL-Boss Peter Christiansen offiziell Rückendeckung, doch intern wird bereits über Alternativen diskutiert. Sollte die Talfahrt auch im kommenden Spiel gegen Stuttgart anhalten, scheint ein zweiter Trainerwechsel in der laufenden Saison unvermeidbar. Besonders pikant: Ein Name, der in Wolfsburg für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte steht, fällt dabei immer wieder.

Magath als Feuerwehrmann

Felix Magath, der den Klub 2009 sensationell zur Meisterschaft führte, könnte als „Feuerwehrmann“ zurückkehren. Die Trainer-Legende kann sich ein Engagement laut Informationen bis zum Saisonende vorstellen. Zu seinen Unterstützern sollen einflussreiche Figuren wie VW-Chef Oliver Blume und der ehemalige Meistertorwart Diego Benaglio gehören, die beide im Aufsichtsrat sitzen. Benaglio verbindet eine lange Geschichte mit Magath, der ihn einst zurück in die Bundesliga holte.

Erfahrung im Abstiegskampf

Dass Magath schwierige Missionen meistern kann, bewies er bereits 2022, als er Hertha BSC in der Relegation vor dem Abstieg bewahrte. Zuletzt war er als Sportvorstand beim Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg tätig, nachdem eine Präsidentschaftskandidatur in Hamburg nicht zustande kam. In Wolfsburg hofft man nun, dass der erfahrene Coach den freien Fall stoppen kann, bevor der Gang in die Zweitklassigkeit bittere Realität wird. Auch für die Fans in Österreich bleibt die Situation spannend, da die Entwicklung beim deutschen Traditionsklub genau beobachtet wird.