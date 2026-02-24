Alles zu oe24VIP
FC Brügge
© Getty

Showdown in Madrid!

Atletico nach dem 3:3-Krimi gegen Brügge unter Druck!

24.02.26, 17:25
Nach dem spektakulären 3:3 im Hinspiel ist die Ausgangslage für Atletico Madrid völlig offen. Die Spanier müssen nach einer verspielten Führung im Rückspiel gegen den FC Brügge liefern.

Die Entscheidung um den Aufstieg fällt am Dienstag (18:45/live Sky & Sport24-Liveticker) im heimischen Riyadh Air Metropolitano. Nach dem wilden 3:3 im Hinspiel ist die Ausgangslage simpel: Wer gewinnt, steigt auf. Diego Simeone muss vor allem seine Defensive stabilisieren, die in Belgien trotz einer frühen 2:0-Führung (Álvarez, Lookman) völlig den Halt verlor und den sicher geglaubten Sieg noch herschenkte.

Brügge wittert die Sensation

Die Belgier haben im Hinspiel Blut geleckt. Dass sie einen Zwei-Tore-Rückstand gegen einen europäischen Riesen egalisierten, hat den Respekt vor großen Namen schrumpfen lassen. Trainer Ivan Leko weiß genau, wo er ansetzen muss: Die schnellen Spitzen Onyedika und Tresoldi sollen Atléticos langsame Innenverteidigung erneut unter Dauerstress setzen.

Offensive hui, Defensive pfui

In der Liga läuft es für die Madrilenen zwar (Sieg gegen Espanyol, Platz 4), doch das Grundproblem bleibt: Vorne trifft Julián Álvarez fast nach Belieben, hinten kassiert das Team zu einfache Gegentore. 

Atlético baut auf die Wucht des Metropolitano, um das lukrative Achtelfinale zu retten. Für Brügge hingegen reicht ein einziger gelungener Konter, um Madrid nervös zu machen.

