Christian Horner: ER ist Schuld an der Red-Bull-Entlassung

Die Entlassung von Christian Horner war einer der überraschendsten Momente der vergangenen Saison. In der neuen Staffel von „Drive to Survive“ packt der Ex-Red-Bull-Boss sogar aus, wer Schuld an seiner Entlassung sei.

Christian war 20 Jahre lang der Teamchef von Red Bull Racing. Im Juli 2025 wurde der Brite gefeuert. Seitdem brodelt die Gerüchteküche um seine Zukunft. In der neuen Staffel der beliebten Netflix-Serie „Drive to Survive“ spricht Horner über die Entlassung und wie sein größter Rivale darauf reagiert hat.

Laut „The Telegraph“ meint der ehemalige Teamchef in der F1-Doku-Serie, dass Oliver Mintzlaff und Helmut Marko Schuld an seiner Entlassung seien. Horner: „Ich glaube, diese Entscheidung wurde von Oliver Mintzlaff getroffen, wobei Helmut Marko ihn von der Seitenlinie aus beriet.“

"Es ging alles so schnell"

Er sagt: „Ich empfinde einen tiefen Verlust und Schmerz. Es ging alles so schnell. Ich hatte gar keine Gelegenheit, mich richtig zu verabschieden.“

Der Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz hat im Unternehmen viel verändert. Horner erklärt: „Ich denke, letztendlich haben sich die Dinge im Unternehmen, innerhalb der Gruppe, verändert. Der Gründer starb, und nach Dietrichs [Mateschitz] Tod wurde mir wohl vorgeworfen, zu viel Einfluss gehabt zu haben.“

Textnachricht von seinem größten Rivalen

Der Brite spricht in der Netflix-Serie auch über seinen größten Rivalen, Toto Wolff. Der Mercedes-Teamchef hat ihm nach seiner Entlassung eine Nachricht geschrieben. Horner liest vor: „Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, denn einerseits warst du ein richtiges Arschloch. Andererseits wird dem Sport einer seiner Hauptakteure fehlen. Gegen wen soll ich kämpfen? Und gegen wen soll ich kämpfen, wie du immer sagtest, 'liebe zu hassen'? Wolff und Horner haben zusammen 14 der letzten 15 Weltmeisterschaften gewonnen. Keine schlechte Punktebilanz.“

Er fügt auch noch seine Antwort hinzu: „Ich habe die Duelle mit euch all die Jahre genossen. Danke für die Rivalität, den Wettkampf und die Sticheleien. Niemand kam auch nur annähernd an euch heran, wie die Statistiken belegen. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. PS: Du solltest dir mal die Haare schneiden lassen.“