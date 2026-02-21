Alles zu oe24VIP
Jaromir Jagr
Warten auf Wunder

Mit 54 Jahren: Eishockey-Legende Jagr vor Karierende

21.02.26, 18:11
Ex-NHL-Star Jaromir Jagr hat nach 38 Profi-Saisonen sein Karriereende angedeutet.  

Die 54-jährige tschechische Eishockeylegende spielt derzeit für seinen Heimatverein Kladno Knights in der ersten Liga und verkündete nun, dass man ihn wohl nicht mehr auf dem Eis sehen würde.

"Es müsste ein Wunder geschehen. Gott müsste in mich fahren und mich 15 Jahre jünger machen", erklärte Jagr in einem Interview auf Instagram.

Jagr
Jaromir Jagr
Seit 2018 ist er für Kladno aktiv 

In dieser Saison hat er in sechs Spielen einen Assist erzielt, seine bisher letzte Partie bestritt er am 21. Dezember. Jagr, zweifacher Stanley-Cup-Sieger mit den Pittsburgh Penguins, liegt in der NHL-Historie auf Platz zwei der Scorerpunkte (1.921) und auf Platz vier bei Toren (766) sowie gespielten Spielen (1.733). Der achtfache All-Star und Hart-Trophy-Gewinner von 1998/99 spielte für neun NHL-Teams, darunter 11 Saisonen bei den Penguins. Seit 2018 ist er für Kladno aktiv.

