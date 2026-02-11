Flughafen Wien baut neuen Office Park für 1.000 weitere Arbeitsplätze

55 Mio. Euro werden investiert, Fertigstellung 2028 vorgesehen.

Der Flughafen Wien in Schwechat baut einen neuen Office Park für 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Vienna AirportCity. Vorstandsdirektor Günther Ofner bezifferte die Investitionen beim Spatenstich am Mittwoch mit 55 Mio. Euro. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

"Wesentliches Airport-Standbein"

Mit dem Projekt OP4 NEXT reagiert der Airport laut einer Aussendung auf das große Interesse von Firmen, sich in der Flughafenstadt anzusiedeln. Schon derzeit seien mehr als 250 Unternehmen mit rund 23.000 Beschäftigten hier tätig. Immobilienentwicklung mit 200.000 Quadratmetern vermieteter Fläche gilt als "wesentliches Airport-Standbein". Der OP4 NEXT werde eine Erweiterung um 17.000 Quadratmeter bringen.

Spatenstich 1: (v.l.n.r.) Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG und NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner © Flughafen Wien AG

Der Flughafen setze mit dem Projekt "ein kraftvolles Signal für Niederösterreich als zukunftsorientierten Wirtschaftsstandort", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Allein 2025 hätten sich etwa 20 Betriebe neu in der AirportCity angesiedelt, insbesondere im Space-Cluster, erinnerte Vorstand Ofner.