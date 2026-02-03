Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Marius Borg
© Getty Images

Drastisch

Skandal-Prinz Marius vor Gericht: Das sind die 38 (!) heftigen Anklagepunkte

03.02.26, 10:21
Teilen

Der Prozess gegen den Sohn von Mette-Marit startete in Oslo.

Bereits im Vorfeld interessierten sich viele Medien für den  Prozess  der nun gestartet hat: Marius Borg Høiby, Sohn von Norwegens Prinzessin Mette-Marit  sitzt seit  9.30 Uhr in Oslo im Gerichtssaal. Draußen war die Schlange an Medienvertreter:innen und Schaulustigen viele Meter lang.

Marius am Cover von „Se og Hør“  

Marius am Cover von „Se og Hør“  

© Se og Hør

Mehr zum Thema

Marius Borg Høiby
© Getty Images

Das sind die Vorwürfe

Der Sohn der Kronprinzessin aus einer früheren Beziehung ist bisher in 38 Punkten angeklagt. Die Vorwürfe sind unter anderem 

  • vier Vergewaltigungsdelikte
  • sexuelle Belästigung
  • Misshandlung in engen Beziehungen
  • häusliche Gewalt
  • Morddrohungen
  • Vandalismus 
  • Körperverletzung
  • Sachbeschädigung
  • Verstößen gegen Besuchsverbote
  • Drogenbesitz und Drogenverkauf

Marius Borg mit Andrea Shelby

Marius Borg mit Andrea Shelby

© Instagram

Weitere Delikte

Insbesondere die Vorwürfe der Sexualdelikte weist er zurück. Die ersten Vorwürfe waren 2024 laut geworden - seitdem ist ihre Zahl stetig gewachsen. Zuletzt kamen erst vor einigen Wochen sechs weitere Anklagepunkte hinzu: So soll Marius Borg Høiby etwa 3,5 Kilo Marihuana aufbewahrt und transportiert haben und mehrfach zu schnell Motorrad gefahren sein.

Bei einigen der Delikte sollen von Marius selbst angefertigte Videos vorliegen, die auch zu Beweiszwecken herangezogen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen