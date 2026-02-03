Skandal-Prinz Marius vor Gericht: Das sind die 38 (!) heftigen Anklagepunkte

Der Prozess gegen den Sohn von Mette-Marit startete in Oslo.
Bereits im Vorfeld interessierten sich viele Medien für den Prozess der nun gestartet hat: Marius Borg Høiby, Sohn von Norwegens Prinzessin Mette-Marit sitzt seit 9.30 Uhr in Oslo im Gerichtssaal. Draußen war die Schlange an Medienvertreter:innen und Schaulustigen viele Meter lang.
Das sind die Vorwürfe
Der Sohn der Kronprinzessin aus einer früheren Beziehung ist bisher in 38 Punkten angeklagt. Die Vorwürfe sind unter anderem
- vier Vergewaltigungsdelikte
- sexuelle Belästigung
- Misshandlung in engen Beziehungen
- häusliche Gewalt
- Morddrohungen
- Vandalismus
- Körperverletzung
- Sachbeschädigung
- Verstößen gegen Besuchsverbote
- Drogenbesitz und Drogenverkauf
Marius Borg mit Andrea Shelby
Weitere Delikte
Insbesondere die Vorwürfe der Sexualdelikte weist er zurück. Die ersten Vorwürfe waren 2024 laut geworden - seitdem ist ihre Zahl stetig gewachsen. Zuletzt kamen erst vor einigen Wochen sechs weitere Anklagepunkte hinzu: So soll Marius Borg Høiby etwa 3,5 Kilo Marihuana aufbewahrt und transportiert haben und mehrfach zu schnell Motorrad gefahren sein.
Bei einigen der Delikte sollen von Marius selbst angefertigte Videos vorliegen, die auch zu Beweiszwecken herangezogen werden.