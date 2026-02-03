Skandal-Prinz Marius vor Gericht: Das sind die 38 (!) heftigen Anklagepunkte

Der Prozess gegen den Sohn von Mette-Marit startete in Oslo.

Bereits im Vorfeld interessierten sich viele Medien für den Prozess der nun gestartet hat: Marius Borg Høiby, Sohn von Norwegens Prinzessin Mette-Marit sitzt seit 9.30 Uhr in Oslo im Gerichtssaal. Draußen war die Schlange an Medienvertreter:innen und Schaulustigen viele Meter lang.

Marius am Cover von „Se og Hør“ © Se og Hør

Das sind die Vorwürfe

Der Sohn der Kronprinzessin aus einer früheren Beziehung ist bisher in 38 Punkten angeklagt. Die Vorwürfe sind unter anderem

vier Vergewaltigungsdelikte

sexuelle Belästigung

Misshandlung in engen Beziehungen

häusliche Gewalt

Morddrohungen

Vandalismus

Körperverletzung

Sachbeschädigung

Verstößen gegen Besuchsverbote

Drogenbesitz und Drogenverkauf

Marius Borg mit Andrea Shelby © Instagram

Weitere Delikte

Insbesondere die Vorwürfe der Sexualdelikte weist er zurück. Die ersten Vorwürfe waren 2024 laut geworden - seitdem ist ihre Zahl stetig gewachsen. Zuletzt kamen erst vor einigen Wochen sechs weitere Anklagepunkte hinzu: So soll Marius Borg Høiby etwa 3,5 Kilo Marihuana aufbewahrt und transportiert haben und mehrfach zu schnell Motorrad gefahren sein.

Bei einigen der Delikte sollen von Marius selbst angefertigte Videos vorliegen, die auch zu Beweiszwecken herangezogen werden.