Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Kopie von nehammer
© Katharina Schiffl - Fotografie

Ungewohnt

Neuer Look: Ex-Kanzler Nehammer trägt jetzt Vollbart

26.01.26, 22:08
Teilen

So hat man Ex-Kanzler Karl Nehammer noch nicht gesehen. Mit schwarz-grauem Vollbart trat er bei einem Event auf.

Anlässlich des Wien-Besuchs von Dani Dayan, dem Vorsitzenden von Yad Vashem, lud Israels Botschafter in Österreich, David Roet, gemeinsam mit Gemma Manalese und Freunden zu einem Buffet-Dinner in die Residenz Israels ein. Dabei war auch Ex-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), der mittlerweile einen neuen Job als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank hat. 

Doch Nehammer hat nicht nur einen neuen Job, nun präsentiert er sich auch in völlig neuem Look. Mit einem Vollbart, der an der Oberlippe schwarz ist, nach unten hin grau, zeigte er sich beim Event in Wien.

nehammer

Ex-Kanzler Karl Nehammer trägt jetzt Vollbart.

© Katharina Schiffl - Fotografie

Nehammer ist auch dank seiner Verdienste um die Freilassung einer austro-israelischen Hamas-Geisel ein gern gesehener Gast bei Israels Botschafter.

Der Ex-Kanzler trägt jetzt Vollbart. Auf den ersten Blick ungewohnt. Wenn sich Nehammer nun öfter mit Vollbart zeigt, wird man sich auch daran gewöhnen. 

EIB Vizepräsident Karl Nehammer und HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser

EIB Vizepräsident Karl Nehammer und HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser 

© HYPO NOE

Als Nehammer den neuen Job im September antrat, trug er noch keinen Vollbart. Bis Weihnachten war er auf allen Fotos stets rasiert zu sehen.

So warb Nehammer erst  im November noch frisch rasiert  für neue Unternehmenskredite, die dank einer Kooperation möglich wurden.

Für Vollbart-Träger Karl Nehammer gilt: Neues Jahr, neuer Look.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden