Neuer Look: Ex-Kanzler Nehammer trägt jetzt Vollbart

So hat man Ex-Kanzler Karl Nehammer noch nicht gesehen. Mit schwarz-grauem Vollbart trat er bei einem Event auf.

Anlässlich des Wien-Besuchs von Dani Dayan, dem Vorsitzenden von Yad Vashem, lud Israels Botschafter in Österreich, David Roet, gemeinsam mit Gemma Manalese und Freunden zu einem Buffet-Dinner in die Residenz Israels ein. Dabei war auch Ex-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), der mittlerweile einen neuen Job als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank hat.

Doch Nehammer hat nicht nur einen neuen Job, nun präsentiert er sich auch in völlig neuem Look. Mit einem Vollbart, der an der Oberlippe schwarz ist, nach unten hin grau, zeigte er sich beim Event in Wien.

Ex-Kanzler Karl Nehammer trägt jetzt Vollbart. © Katharina Schiffl - Fotografie

Nehammer ist auch dank seiner Verdienste um die Freilassung einer austro-israelischen Hamas-Geisel ein gern gesehener Gast bei Israels Botschafter.

Der Ex-Kanzler trägt jetzt Vollbart. Auf den ersten Blick ungewohnt. Wenn sich Nehammer nun öfter mit Vollbart zeigt, wird man sich auch daran gewöhnen.

EIB Vizepräsident Karl Nehammer und HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser © HYPO NOE

Als Nehammer den neuen Job im September antrat, trug er noch keinen Vollbart. Bis Weihnachten war er auf allen Fotos stets rasiert zu sehen.

So warb Nehammer erst im November noch frisch rasiert für neue Unternehmenskredite, die dank einer Kooperation möglich wurden.

Für Vollbart-Träger Karl Nehammer gilt: Neues Jahr, neuer Look.