Paragleiten
Kracht auf Boden

Flugschülerin (33) verunglückt mit Paragleiter

12.03.26, 21:45
Eine 33-jährige Flugschülerin ist Donnerstagvormittag beim Paragleiten in Tösens im Tiroler Bezirk Landeck schwerst verletzt worden.  

Die Frontkante ihres Gleitschirms war kurz nach dem Start eingeklappt, wodurch die Pilotin die Kontrolle über das Fluggerät verlor. Sie stürzte aus 50 Metern Höhe auf den Boden ab.

Die Österreicherin wurde letztlich mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Zams geflogen.

Flugschüler aus Österreich und Deutschland 

Die Frau hatte zusammen mit zwei weiteren Flugschülern aus Österreich und Deutschland unter der Leitung zweier erfahrener Fluglehrer - eines 41-jährigen und eines 53-jährigen Deutschen - Schulungsflüge im Bereich Übersachsen unternommen. Zu dem Unfall kam es schließlich im Zuge des zweiten Fluges des Tages, berichtete die Polizei.

Nach Abschluss der Ermittlungen werde ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck ergehen, hieß es. Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber auch die Bergrettung Ried im Oberinntal, ein Rettungswagen sowie die Alpinpolizei.

