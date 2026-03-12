Lehrer erkannte Schüler (16) als Lenker von gestohlenem Auto

Der amtsbekannte 16-jährige Austro-Türke versuchte auf Flucht vor der alarmierten Polizei auch noch einen E-Scooter zu stehlen - der Intensiv-Teenie wurde in die Justizanstalt überstellt.

Wien. Ein 16-jähriger Schüler ist am Mittwochmorgen in Wien-Donaustadt von einem Lehrer bei einer Spritztour mit einem gestohlenen Auto - erwischt worden. Auf seiner Flucht vor der Polizei wollte der Jugendliche dann noch einen E-Scooter stehlen, schilderte die Wiener Polizei am Donnerstag. Zuvor soll er ohne zu bezahlen getankt haben. Da er mit seiner Clique bereits hinlänglich für Autoentwendungen bekannt ist, kann er jetzt mit U-Haft und Strafprozess rechnen.

Der Schüler sei mit mehreren bisher unbekannten Beifahrer direkt vor der Schule "mit überhöhter Geschwindigkeit auf und ab gefahren", berichtet Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Der Lehrer verständigte die Polizei. Die hielt den Minderjährigen, der natürlich noch über keinen Führerschein hat bzw. haben kann - im Bereich Wagramer Straße und Rennbahnweg an. Dabei stellte sich heraus, dass das Auto - ein BMW - als gestohlen gemeldet war. Im Zuge der Amtshandlung ergriffen drein bis vier Burschen die Flucht.

Der 16-Jährige kletterte über einen Zaun in ein Gartengrundstück und wollte von dort seine Flucht auf einem E-Scooter fortsetzen, hieß es von der Polizei. Dazu kam es allerdings nicht mehr, er wurde festgenommen. Das Auto war wohl von den Burschen aus einer Garage gestohlen worden, es soll nicht abgeschlossen gewesen sein. Ein Ersatzschlüssel habe sich in einer Lade des Pkw befunden, so die Polizei. Der 16-Jährige zeigte sich geständig, über die flüchtigen Komplizen verrät er indes kein Sterbenswörtchen