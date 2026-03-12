U-Bahn-Fahrgast (76) droht Bein zu verlieren

Beim Einsteigen in eine U1 kam es vor den Augen Dutzender anderer Passagiere zu einem tragischen Unfall, bei der eine 76-jährige Wienerin so unglücklich stürzte und hängen blieb, dass ihr das Bein fast gänzlich abgetrennt wurde.

Wien. Das Unglück ereignete sich Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr in der U-Bahn-Station Reumannplatz. Dort kam eine Seniorin, die in Richtung Innenstadt fahren wollte, aus bisher noch ungeklärter Ursache beim Einsteigen in den Waggon zu Sturz.

Da sich zahlreiche Personen im Stationsbereich aufhielten, fanden sich mehrere Zeugen, die sofort halfen und die 76-Jährige zurück auf den Bahnsteig zogen, da sich die Türen der Garnitur bereits schlossen.

© Wiener Linien, Johannes Zinner

Leider geriet die Seniorin, während der U-Bahn-Zug anfuhr, mit einem Bein - möglicherweise war sie auch mit einem Kleidungsstück in der sich schließenden Tür hängen geblieben - an das Fahrzeug, das in diesem Moment beschleunigte und abfuhr.

Dabei erlitt die Frau laut Polizei schwere Verletzungen im Beinbereich. Aufgrund des hohen Personenaufkommens am Bahnsteig bemerkte die Zugführerin den Vorfall nicht. Ein herbeigerufener Rettungsdienst versorgte das kollabierte Opfer notfallmedizinisch und brachte sie in einen Schockraum eines Krankenhauses. Es bestand bzw. besteht keine Lebensgefahr, allerdings kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden, ob sie das betroffene Bein, das fast gänzlich abgetrennt wurde, nach der Not-OP behalten wird können. Die Ärzte werden sicher ihr Bestes geben.

Die weiteren Unfallerhebungen wurden vom Verkehrsunfallkommando aufgenommen.