Spielzeug-Audi explodierte beim Aufladen

Zu einem Brand in der Garage eines Einfamilienhauses in Tirol kam es beim Aufladen eines Spielzeugautos. Der Akku war explodiert.

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Tirol. Die Feuerwehr von Volders wurde am frühen Montagabend zu einem Brand in der 4.500-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Innsbruck Land alarmiert. Nach kurzer Anfahrt konnte festgestellt werden, dass der Hausbesitzer bereits erste Löschmaßnahmen durchgeführt hatte.

Familienvater hatte bereist mit dem Löschen begonnen. © ZOOM.TIROL

Der Feuerwehreinsatz in Volders nach Akkubrand. © ZOOM.TIROL

Wie sich herausstellte, war es in der Garage zu einem Akkubrand gekommen. Von Seiten der Florianis wurden anschließend noch Nachlöscharbeiten durchgeführt und der betroffene Bereich kontrolliert. Der kleine blaue Audi des Filius des Hausbesitzers konnte jedenfalls nicht mehr gerettet werden - er war unter den Flammen weitgehend zerschmolzen. Der Sachschaden an der Garage selbst ist beträchtlich und sicher um noch einiges teurer als ein neues Spielzeugauto.