In Schwechat
37 Kilo Cannabis: 19-Jährige am Flughafen festgenommen
LPD NÖ/SPK Schwechat
Bei einer Kontrolle am Flughafen Wien haben Ermittler am Montagmorgen einen großen Drogenfund gemacht. Im Transitbereich wurden mehrere Kilogramm Cannabis sichergestellt. Eine erst 19-jährige Französin wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.
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Cannabis in Koffern entdeckt
Der Fund gelang in den frühen Morgenstunden bei einer Kontrolle durch die Grenzpolizei am Flughafen Wien. In zwei schwarzen Koffern entdeckten die Beamten insgesamt 37 Kilo Cannabiskraut. Die Drogen wurden umgehend sichergestellt. Die Koffer befanden sich im Transitgepäck eines internationalen Fluges.
Nach den bisherigen Ermittlungen stammte das Gepäck von einem Flug aus Bangkok in Thailand und sollte anschließend nach Paris weitertransportiert werden.
Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung der Beschuldigten in die Justizanstalt Korneuburg an.
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