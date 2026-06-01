Kinderhasser (84) ballerte mit Pistole herum

Der Pensionist dürfte sich durch spielende Kinder gestört gefühlt haben.

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Ein 84-Jähriger soll Sonntagabend in Neunkirchen mit einer Schreckschusspistole in die Luft gefeuert haben, weil ihn der Lärm spielender Nachbarskinder gestört haben dürfte. Die Folge war ein Großeinsatz der Exekutive. Der Pensionist kam freiwillig aus dem Haus, bei einer Nachschau wurden mehrere illegale Schusswaffen sichergestellt. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Cobra rückte aus

Der Senior soll einen Schuss in die Luft abgegeben haben. Auch die Sondereinheit Cobra wurde angefordert. Eine Anzeige geht an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.