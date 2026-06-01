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Österreich

3 Verletzte

Crash auf Übungsfahrt: Auto in Flammen

Opfer ins Krankenhaus eingeliefert.
Feuerwehr und Rettung rückten nach dem Horror-Crash aus. © FF Untermitterdorf
Ein Frontalzusammenstoß forderte drei teils schwer Verletzte.
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Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Sonntag in Lavamünd im Bezirk Wolfsberg. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 17-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg bei einer L-Übungsfahrt mit dem Pkw ihrer Mutter auf der Lavamündner Straße (B80) in Richtung Wunderstätten. Daneben saß die Mutter als Begleitperson. Zur gleichen Zeit kam ihnen ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land mit seinem Pkw entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 36-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Die 17-Jährige versuchte auszuweichen, konnte aber einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.

Mann aus brennendem Fahrzeug gerettet

Der Wagen des Unfalllenkers ging daraufhin in Flammen auf. Ein nachkommender Fahrzeuglenker hielt sein Fahrzeug sofort an und leistete Erste Hilfe. Er zog den schwer verletzten 36-Jährigen aus dem brennenden Fahrzeug. Ein weiterer Ersthelfer konnte den Fahrzeugbrand löschen. Die beiden Insassinnen des zweiten Unfallfahrzeuges wurden ebenfalls von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit. Der 36-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C11 mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die 17-Jährige hatte laut Polizei ebenfalls schwere Verletzungen erlitten, ihre Mutter Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung behandelt.

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