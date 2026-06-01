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Geld für Drogen

Messer-Mann überfiel sogar eine Bäckerei

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Dreimal dieselbe Boutique und eine Bäckerei in Gerasdorf überfiel ein Wiener auf der Jagd nach Bargeld für sein Drogenproblem. Jetzt wurde der Serientäter gefasst.

Mit Sturmhaube maskiert

NÖ. Ein vorerst unbekannter Täter betrat am 15. Mai 2026, gegen halb ein Uhr Mittag, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube und bewaffnet mit einem Messer ein Bekleidungsgeschäft im Ortsgebiet von Gerasdorf. Er bedrohte damit eine Mitarbeiterin, forderte die Öffnung der Kassa und flüchtete anschließend mit dem entnommenen Bargeld aus dem Geschäft. Der identische Betrieb wurde drei Tage später am Nachmittag erneut von demselben Masken-Mann aufgesucht, der abermals die Öffnung der Kassenlade erzwang und sich wieder am Bargeld bediente.

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Angestellte vermasselte ihm Coup

Drogen-Konsument nach Ermittlungen geschnappt.
Festnahme © APA

Wieder fünf Tage später, diesmal am Vormittag, überfiel derselbe Täter eine örtliche Bäckerei. Der Mann verlor jedoch aufgrund des besonnenen Verhaltens der Mitarbeiterin wertvolle Zeit und flüchtete schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Ein dritter Raub im davor betroffenen Bekleidungsgeschäft ereignete sich am 26. Mai 2026, um 14:00 Uhr, wo der Serientäter anschließend mit seinem Pkw in Richtung Ortszentrum flüchtete.

Der Verdächtige nach der Verhaftung
Raubserie in Gerasdorf gestoppt. © LPD NÖ

In Floridsdorf geschnappt

Durch die akribischen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen der Bediensteten der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich und der Polizeiinspektion Gerasdorf konnte ein 35-jähriger Wiener, der zuletzt im Bezirk Korneuburg lebte, ausgeforscht werden. Der Zugriff erfolgte vergangenen Donnerstag in Floridsdorf.

Der Drogensüchtige zeigte sich in den darauffolgenden Einvernahmen zu allen vier Raubüberfällen umfangreich geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

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