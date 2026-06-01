Let's Dance: Liebesgerüchte um Menzinger & Kittmann

Hinter den Kulissen der Tanzshow gibt es nach dem großen Finale wilde Spekulationen um GZSZ-Star Jan Kittmann und die österreichische Profitänzerin Kathrin Menzinger.

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Bei der RTL-Show "Let’s Dance" wird bekanntlich nicht nur geschwitzt und gelacht, sondern bisweilen auch heftig getratscht. Nach dem großen Live-Finale am vergangenen Freitag sorgt nun der Flurfunk hinter den Kulissen für ordentlich Wirbel. Wie das deutsche Boulevardblatt BILD aus Produktionskreisen erfahren haben will, soll es zwischen dem GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann (43) und der österreichischen Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) abseits des Parketts mehr als nur professionelle Harmonie geben.

Getuschel am Parkett

Mehrere voneinander unabhängige Quellen berichten von vermeintlich auffälligen Momenten während der Dreharbeiten. So soll die Garderobe des Schauspielers während der Produktion wiederholt versperrt gewesen sein, während sich die Wiener Tänzerin darin aufhielt. Auch im Kölner Hotel, in dem die prominenten Kandidaten untergebracht sind, wollen Insider ein Naheverhältnis bemerkt haben. Ein Teilnehmer soll die beiden laut Berichten sogar in einer Umkleidekabine überrascht haben.

Menzinger ist verlobt

Die Gerüchte erhalten vor allem durch das jeweilige Privatleben der beiden eine pikante Note. Jan Kittmann ist verheiratet und Vater eines Kindes. Seine Ehefrau, die abseits des Rampenlichts lebt, unterstützte ihn laut Berichten regelmäßig live im Studiopublikum. Kathrin Menzinger ist ebenfalls in einer festen Beziehung und mit einem Fotografen verlobt.

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Dass emotionale und körperliche Nähe beim monatelangen, intensiven Training zu Spekulationen führt, ist in der Geschichte der Show allerdings kein Einzelfall. Für das Produktionsteam soll die vermeintliche Liaison der beiden jedenfalls zum absoluten Gesprächsthema Nummer eins avanciert sein.

DAS sagt die Tanz-Queen

Auf Anfrage des Mediums zeigten sich beide Parteien bemüht, die Wogen zu glätten und verwiesen auf die Dynamik der Show. Das Management von Jan Kittmann ließ ausrichten: "Gerüchte zu Affären bei 'Let’s Dance' gibt es jedes Jahr regelmäßig, auch in dieser Staffel. Das bleibt wohl bei leidenschaftlichen Tänzen nicht aus."

Kathrin Menzinger betonte ebenfalls die Professionalität ihrer Arbeit und meinte gegenüber dem Blatt: "Solche Gerüchte gibt es bei Tanzpaaren immer wieder mal. Wenn zwei Menschen im Team gut zusammenarbeiten und sich gut verstehen, wird schnell spekuliert."