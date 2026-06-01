Naschenweng: Bühnen-Hoppala bei "Playboy"-Show

Die Sängerin postete einen peinlichen Moment auf Instagram. Die Fans feiern Melissa dennoch für so viel Ehrlichkeit.

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Dass es bei den Auftritten von Kärntens Schlager-Powerfrau Melissa Naschenweng (35) ordentlich zur Sache geht, ist bekannt. Bei einer ihrer jüngsten Shows lieferte die Sängerin ihren Fans im Publikum allerdings eine unfreiwillige Showeinlage, die im Netz nun für jede Menge Lacher sorgt. Ausgerechnet bei ihrer Performance des Hits "Playboy" ging eine geplante Fanaustausch-Aktion gründlich daneben.

Volltreffer mitten ins Gesicht

Die Idee war eigentlich klassisch: Die Musikerin wollte ein schwarzes Fan-T-Shirt – passend zum Songtext – schwungvoll in die Menge schleudern. Doch beim Ausholen passierte das Missgeschick: Naschenweng verhedderte sich offenbar im Eifer des Gefechts und knallte sich das zusammengerollte Kleidungsstück mit voller Wucht selbst mitten ins Gesicht.

Melissa Naschenweng knallt sich selbst ein Shirt ins Gesicht. © Instagram

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Wer die Amadeus-Preisträgerin kennt, weiß jedoch, dass sie sich von so einem kleinen Fauxpas nicht aus dem Konzept bringen lässt. Nach dem unfreiwilligen Volltreffer zog sie das Shirt blitzschnell ab, warf es im zweiten Anlauf erfolgreich ins Publikum und sang mit einem breiten Grinsen im Gesicht und gewohnt energiegeladen weiter, als wäre absolut nichts gewesen. Die Fans in den ersten Reihen nahmen es mit Humor und feierten die Schlagersängerin für ihren professionellen Umgang mit dem Bühnen-Hoppala.